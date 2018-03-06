Блогер Nexta: Власть Лукашенко закончилась еще в 1999 году 20 6.03.2018, 7:43

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Степан Светлов

Нельзя оскорбить то, чего нет.

Белорусская милиция начала следить за современными медийными тенденциями. Но лучше бы она этого не делала. Всего за пару недель правоохранительные органы начали проверку по двум «youtube-блогерам». Про 19-го летнего Степана Светлова СМИ уже рассказывали, а вчера разбираться с претензиями к себе в милицию пошел Павел Спирин, сообщает «Белсат».

Бесплатная дополнительная раскрутка от милиции

Youtube-фильм блогера Павла Спирина под названием «Отчим», посвященный правлению Александра Лукашенко, с декабря посмотрели почти 450 тысяч человек.

Творчеством Павла Спирина заинтересовались правоохранители. Вызвали в Ленинское РУВД, там сделали экспертизу голоса. Хотя Спирин и сам открыто признает, что голос, как и сам фильм, действительно его.

«Я нахожусь в процессуальном статусе заявителя, как это ни смешно звучит. То есть получается, я сам на себя заявил в органы внутренних дел и по моему же заявлению проводится проверка, привлекать ли меня к уголовной ответственности или нет. Судя по всему дело будет возбуждено, иначе нет смысла делать экспертное заключение по моему голосу», – рассказывает Павел Спирин.

Не любить блогера и активиста у властей не одна причина. Как бывший сотрудник сферы жилищно-коммунального хозяйства, он нередко остро отзывался о проблемах системы, в том числе в нашем эфире.

Давление на журналистов власти Беларуси с разной интенсивностью оказывают уже два десятилетия. Только за прошлый год корреспонденты, которые сотрудничают с нашим телеканалом, прошли через десятки судов и суммарно получили штрафов на 25 тысяч долларов. Однако внимание к youtube-блогерам появилось недавно.

«Они просто открыли для себя Youtube, как нечто новое, с чего можно делать себе значки на погонах. И усиливать давление на независимое мнение», – говорит блогер NEXTA Степан Светлов.

На блог 19-летнего Степана Светлова подписаны почти 120 тысяч человек, у некоторых видео – миллионные просмотры. Острые ролики блогера якобы не понравились некой гражданке Евгении Гриб, проживающей на проспекте Любимова, 43-98. И она пожаловалась в милицию. Но вот любопытно: дома с таким адресом в Минске нет. Ни физически, ни по данным справочной службы.

Нет дома, может и недовольной Евгении Гриб не существует? Сейчас РУВД Минского района ведет проверку деятельности Степана, дома у него конфисковали компьютер брата и любительскую камеру. Завести дело могут по статье 368 Уголовного кодекса – оскорбление президента Республики Беларусь.

«Ну ребята, как можно оскорбить то, чего нет. Я сейчас не про честь и достоинство так называемого президента, а про него самого. Ведь власть этого человека закончилась еще в 1999 году, когда мне не было и двух лет», – говорит блогер NEXTA Степан Светлов.

Блогеры перед давлением властей более беззащитны, чем журналисты газет, сайтов и каналов, считает Светлов. Хотя популярность и резонанс могут быть похлеще, чем у зарегистрированных СМИ. Резонанс власти не любят, хотя сами добавляют youtube-журналистам зрителей своими преследованиями.