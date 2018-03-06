США станет лидером по добыче нефти через пять лет 6.03.2018, 7:50

Международное энергетическое агентство дало оценку ситуации на рынке углеводородов.

США к 2023 году обойдут Россию и станут крупнейшим производителем нефти в мире, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Документ опубликован на сайте агентства в понедельник, 5 марта, сообщает «Немецкая волна».

По оценкам МЭА, мировая добыча нефти в течение пяти лет увеличится на 6,4 млн до 107 млн баррелей в день. Более половины от этого прироста придется на США. Ожидается, что в 2023 году Соединенные Штаты будут добывать 12,1 млн баррелей в сутки. В России, которая сейчас является лидером по этому показателю, нефтедобыча тоже будет расти, через пять лет она предположительно составит 11,57 млн баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть также вырастет - на 69 млн до 104,7 млн баррелей в сутки. Примерно 50 процентов спроса будет приходиться на две страны - Китай и Индию.