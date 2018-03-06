Транспортный коллапс: из Слонима можно уехать только в 7.55 20 6.03.2018, 7:58

4,430

Маршрутки полностью остановили свою работу.

Слоним пополнил список городов, в котором отменили междугородние маршрутки.

Из-за изменившихся правил пассажирских перевозок многие фирмы отменили маршрутки из ряда городов в Минск. Так, отменили все маршрутки в Полоцк и Новополоцк, Солигорск, Слуцк, Копыль и Лунинец, Бобруйск, проблемы в Лиде. 5 марта к этим городам, к сожалению, присоединился и Слоним, пишет kp.by.

— До этого мы еще работали на свой страх и риск, так как маршруты были расписаны до половины марта. Мы же не могли бросить своих, тем более постоянных клиентов. Но сейчас мы вынуждены приостановить свою работу, — цитирует одного из частных перевозчиков «Газета Слонимская».

Стоит отметить, что с автовокзала в Минск из Слонима можно пока уехать только в 7.55.

— Билеты можно купить только по прибытии автобуса, — пояснили на автовокзале.