СМИ: Бывшего разведчика из России отравили опиоидным анальгетиком 6.03.2018, 7:47

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Россиянин Сергей Скрипаль и его спутница находятся в критическом состоянии в реанимации.

Бывшего российского шпиона отравили в Британии, предположительно, мощным опиоидным анальгетиком - синтетическим наркотиком фентанилом. Об этом сообщает Dailymail, проводя аналогию с убийством бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко.

"Считается, что Сергей Скрипаль, которому восемь лет назад было предоставлено убежище в Великобритании после шпионского обмена между Соединенными Штатами и Россией, был подвергнут воздействию мощного синтетического наркотика, фентанила", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что бывший агент КГБ и экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко скончался в Британии после того, как в 2006 году в его чашку с чаем в отеле подсыпали радиоактивный полоний-210. Его убийство, по словам судьи, было одобрено президентом РФ Владимиром Путиным, однако Россия это отрицает.

5 марта в британском Солсбери, графство Уилтшир, в торговом центре был отравлен бывший российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, который, предположительно выдал информацию об агентах ГРУ. Вместе с 66-летним россиянином была 30-летняя женщина. Она также госпитализирована в реанимацию.