Ким Чен Ыну передали письмо от президента Южной Кореи 6.03.2018, 8:49

Делегация из Южной Кореи обсудила ослабление напряженности между странами.

Делегация из Южной Кореи передала правителю КНДР Ким Чен Ыну письмо от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Об этом в ночь на вторник, 6 марта, сообщает dw.com со ссылкой на северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

Ким Чен Ын принял представителей соседнего государства за ужином, говорится в сообщении. Стороны обсудили вопросы "ослабления острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации разностороннего диалога, контактов, сотрудничества и обмена".

4 марта стало известно о том, что Мун Чжэ Ин отправит делегацию в Северную Корею. В нее вошли, в частности, глава южнокорейского национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ён. Они должны провести в Пхеньяне два дня, а после - отправиться в США, чтобы сообщить о результатах переговоров.

Возможна ли встреча лидеров двух Корей?

В середине февраля Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить КНДР "как можно скорее". Это предложение передала Мун Чжэ Ину сестра главы Северной Кореи во время визита на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Мун Чжэ Ин заявил в ответ, что для встречи должны быть созданы необходимые условия, в том числе - возобновление диалога между КНДР и США. Ранее спортсмены из КНДР приняли участие в Олимпиаде в Южной Корее. Атлеты двух Корей прошли во время открытия под общим флагом. Это событие было расценено как важный сигнал разрядки напряженности в отношениях этих стран.