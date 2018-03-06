«Немецкая волна»: Как белорусский блогер борется с коррупцией 2 6.03.2018, 8:55

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Сергей Петрухин

Жизнь в Беларуси – это два параллельных мира.

Житель Бреста Сергей Петрухин стал популярным после своих расследований, сюжеты о которых он размещает в Сети, но сравнение с Алексеем Навальным считает неуместным. Почему - выясняла "Немецкая волна".

Хотя Сергей Петрухин был известен в городе и ранее как актер Брестского драматического театра, радиоведущий и устроитель юмористических шоу, настоящую популярность - в масштабах не только областного центра, но и всей Беларуси - ему принес видеоблог "Народный репортер" на YouTube-канале.

Сергей Петрухин собирает материал для своего нового видеосюжета

Все началось с капремонта дома в Бресте

По словам Сергея Петрухина, ключевым моментом, подтолкнувшим его четыре года назад к блогерству, стала ситуация в многоквартирном доме, где он живет. "Дому на тот момент было 50 лет, а капитальный ремонт в нем не делали, - рассказывает Петрухин. - Я купил фотоаппарат и решил попробовать снять видео". Получившийся сюжет под названием "Сага о 4 ЖЭСе" был выложен в интернет, быстро разлетелся по социальным сетям и попал на сайты ведущих онлайн-изданий Беларуси.

Брестский блогер решил этим не ограничиваться, начав переписку с коммунальными службами и местными властями. "Своего я добился - ремонт в доме сделали, пусть и косметический, но после отписок чиновников пришло осознание: законы в стране не работают", - вспоминает Петрухин. Поскольку сам процесс съемок ему понравился, то решено было продолжать начатое дело. Тем более что недостатка тем для новых сюжетов не возникало.

Жизнь в Беларуси: в двух разных измерениях

Блогер не скрывает, что долгое время испытывал настоящее потрясение, когда в реальной жизни сталкивался с ситуациями, в которых люди не могли добиться того, что им положено по законодательству. Петрухин рассказывает, что в такие моменты он открыл для себя два полярных мира в Беларуси. "В одном все хорошо и комфортно: тебя никто не трогает - ты никого не трогаешь. Но все может мгновенно поменяться, и ты окажешься в другом мире, где у людей отбирают квартиры, имущество, садят в тюрьмы по телефонному звонку", - делится впечатлениями брестчанин.

Сергей Петрухин собирает подписи против строительства возле Бреста аккумуляторного завода

По словам Сергея, к такому выводу он пришел после посещения многих открытых судебных процессов, ставших поводом для новых сюжетов в его блоге. Житель Бреста убежден, что использование интернета и социальных сетей положительно влияет на изменение ситуации: информация распространяется мгновенно, не контролируется и позволяет многим гражданам увидеть реальную картину.

Что касается упреков в скандальности своего творчества, то здесь Петрухин не склонен к компромиссам: "В стране тотальной коррупции и лжи любой сюжет, имеющий к этому отношение, считается скандальным. Моя цель - показывать, что чиновники и представители правоохранительных структур декларируют одно, а живут совсем по-другому".

Борьба с коррупцией в Беларуси: "И родине помочь, и денег заработать"

Одна из историй-расследований блогера заслуживает отдельного внимания. Сергей Петрухин выяснил, что высокопоставленному чиновнику управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Брестской области был незаконно выделен участок под строительство жилого дома. Впоследствии этот факт подтвердился и стал поводом для судебного разбирательства, в результате чего признали виновным и отправили за решетку начальника службы землеустройства Брестского горисполкома.

Сергей Петрухин и его коллега Александр Кабанов

Вернуться к этой теме блогер решил два года назад, когда в белорусский закон о борьбе с коррупцией были внесены поправки, согласно которым, лица, способствующие раскрытию коррупционных преступлений, могут рассчитывать на материальное вознаграждение. Петрухин сделал сюжет под названием "Как заработать 50 базовых", полагая, что его расследование также подпадает под действие этого закона.

"Заявление в милицию писал не я, а мой соратник. Из милиции был получен ответ, что они направили ходатайство в прокуратуру, и на этом все застопорилось", - говорит блогер. По его мнению, власти просто не хотят создавать прецедент и вдохновлять людей на выявление фактов коррупционной деятельности чиновников. "Тогда у многих будет соблазн: и родине помочь, и денег заработать", - шутит брестчанин.

С героями сюжетов белорусскому блогеру встречаться не страшно

Сейчас главная тема видеоблога Сергея Петрухина - строительство аккумуляторного завода около Бреста. По его убеждению, остановить возведение этого объекта, на котором планируется разместить опасное производство, может только активное недовольство местных жителей. Однако власти стараются подавить протесты в зародыше и изолировать их инициаторов.

В конце февраля за призыв в соцсетях выйти на центральную площадь города, чтобы высказать отношение к строительству завода, Сергея Петрухина и его коллегу Александра Кабанова сначала вызвали в прокуратуру, затем превентивно задержали на пару суток и в итоге оштрафовали на 50 базовых величин каждого (510 евро в эквиваленте).

Тем не менее прекращать свою активную деятельность блогер не собирается. Как не опасается и случайных встреч с героями своих сюжетов: "Гулять по улицам не боюсь, поскольку из личного опыта знаю, что эти люди - особенно из милицейской среды - сами очень пугливы. Опасаться можно разве что какой-нибудь пакости с их стороны".

Некоторые посетители видеоблога "Народный репортер" порой сравнивают его автора с российским борцом с коррупцией Алексеем Навальным. Сам Петрухин считает это неуместным: "Вряд ли меня можно сравнивать с Навальным: масштабы несопоставимы, хотя его деятельность в этом направлении уважаю и поддерживаю". Однако, по словам Сергея, некоторые имперские заявления Навального (из разряда "Крым - наш") заставляют относится к российскому политику осторожно.