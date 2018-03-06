Кокаин против Путина 8 Наталия Шевченко, «Европейская правда»

6.03.2018, 9:11

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Зачем Аргентина воюет с Кремлем в истории с VIP-наркотрафиком.

В конце февраля Россия оказалась в центре "кокаинового скандала", который не только бросил тень на окружение нынешнего главы Кремля, но и нанес существенный ущерб имиджу РФ в Латинской Америке, который она активно формировала на протяжении нескольких последних лет.

Отразится он, бесспорно, и на российско-аргентинских отношениях.

Особая дружба без причины

Внезапный расцвет российско-аргентинской дружбы связывают с президентством Кристины Элизабет Фернандес де Киршнер в 2007-2015 годах.

По итогам первого же ее визита в РФ в 2008 году стороны подписали Совместное заявление о развитии отношений стратегического партнерства между двумя странами, а уже во время второго визита, в апреле 2015 года, всего за полгода до новых президентских выборов в Аргентине, было принято Совместное заявление об установлении российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства.

При этом видимых сигналов для таких "особых отношений" между двумя странами не наблюдалось.

Да и учитывая динамику экономического сотрудничества, мы не видим веских причин для "внезапной дружбы", частых обменов государственными визитами и регулярных встреч "на полях", организации телемоста между президентами РФ и Аргентины по случаю 130-й годовщины установления дипломатических отношений.

Можно было бы предположить, что эта "дружба" активизировалась за счет консолидации "русскоязычного" населения Аргентины. Однако не следует забывать, что русскоязычные аргентинцы – потомки старообрядцев, белоэмигрантов, раскулаченных, коллаборационистов, диссидентов, экономических мигрантов 1990-х годов, то есть тех социальных групп, которые, если опираются на историческую память, могут ностальгировать по исторической родине, но точно не испытывают большого пиетета к российским властным структурам.

Впрочем, как свидетельствуют недавно обнародованные данные журналистского расследования "кокаинового дела" RT, коварные "преступники" пытались наладить наркотрафик именно под прикрытием поставки церковных предметов для православных храмов под эгидой общества "Русских православных меценатов в Латинской Америке" и при содействии русскоязычного сотрудника столичной полиции.

К тому же российская пресса никогда не скупилась на всевозможную лесть в адрес госпожи президента, называя ее "королевой Кристиной", "иконой стиля", "ярчайшей женщиной мировой политики".

Для формирования положительного образа российская пропагандистская машина активно использовала сравнение Киршнер с другой харизматичной аргентинкой – Эвой Перон, женой бывшего президента Хуана Доминго Перона. К последнему государственному визиту Киршнер в Россию в Государственном историческом музее даже подготовили тематическую выставку, посвященную Эве Перон.

Очевидно, что в основе такой невиданной в российской новейшей истории взаимной приязни лидеров обеих стран и избрания курса на стратегическое всеобъемлющее партнерство между государствами лежат скрытые от общественного глаза мотивы.

Венесуэльский след?

Активизация российско-аргентинской "внезапной дружбы" совпала с наращиванием позиций РФ в Латинской Америке, и в частности, с ее интересом к странам "Боливарианского альянса" – АЛБА, созданного в 2004 году по инициативе Венесуэлы и Кубы с перспективой формирования "левой оси" в регионе.

Внешнеполитический курс Кристины Киршнер также ориентировался на сотрудничество с Венесуэлой. И хотя это объяснялось необходимостью обеспечения страны энергоносителями, но все же неоднозначно воспринималось в аргентинском обществе, ведь в 2007 году едва удалось справиться с международным скандалом о возможном финансировании президентской кампании Киршнер венесуэльским лидером Уго Чавесом.

Расследование нынешнего "кокаинового дела", вполне вероятно, может привести к Венесуэле. По информации аргентинских СМИ, изъятый порошок – перуанского или колумбийского происхождения.

Правительство Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро обвиняют в поддержке наркоторговли. В частности, осенью 2013 года из Каракаса в Париж самолетом авиакомпании AirFrance были доставлены 30 чемоданов с 1,3 тоннами кокаина, это рекордная партия наркотиков, которая переправлялась в Европу воздушным путем.

Именно тогда и было привлечено особое внимание к венесуэльским чиновникам, поскольку такая сделка без их ведома выглядит маловероятной. Под подозрение американских спецслужб попал бывший глава Национального агентства по борьбе с оборотом наркотиков, нынешний министр внутренних дел, юстиции и мира Нестор Реверол Торрес.

Новый президент сжег мосты?

Президент Аргентины Маурисио Макри вряд ли настроен скрывать возможность причастности российских официальных лиц к "кокаиновому делу", если на это будет указывать расследование.

Сейчас он прилагает много усилий для формирования положительного имиджа Аргентины на международной арене и, в частности, ориентируется на сотрудничество с США и ЕС. В декабре прошлого года Аргентина принимала у себя министерскую конференцию Всемирной торговой организации, а в нынешнем – председательствует в "Большой двадцатке" и планирует провести саммит G-20 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Логично ожидать, что он проявит решительность и доведет до конца расследование "кокаинового дела", несмотря на возможные громкие разоблачения.

Очевидно, именно это он хотел продемонстрировать своему российскому коллеге, заехав в Москву 23 января 2018 года по дороге на Давосский форум. К тому времени уже состоялись первые задержания подозреваемых по "кокаиновому делу".

Реакция Владимира Путина была показательной: на протокольном мероприятии и во время совместной пресс-конференции он едва сдерживал раздражение, что выдавали интонации в его голосе. Это так диссонировало с атмосферой, в которой проходили встречи с предшественницей.

В процессе совместного расследования "кокаинового дела" ФСБ России и Министерством безопасности и Национальной жандармерией Аргентины в декабре 2017 года в Аргентину прибыл секретарь Совбеза Николай Патрушев. Очевидно, его миссию следует рассматривать как попытку предотвратить резонансные разоблачения.

Нынешний президент вряд ли будет колебаться, если расследование "кокаинового дела" приведет к окружению его предшественницы.

Макри уже подверг ревизии некоторые "достижения" российско-аргентинской дружбы времен правления Киршнер.

В частности, в июне 2016 года российский пропагандистский канал Russia Today был исключен из бесплатной государственной телесети (сейчас он находится в кабельных, коммерческих сетях), а осенью того же года Аргентина отказалась от российского кредита на строительство ГЭС "Чиуидо-1", ссылаясь на то, что финансовые условия по кредиту, предложенные российской стороной, "перестали быть привлекательными".

Во время своего короткого визита в Москву в январе 2018 года президент Макри, вероятно, составил представление о настроениях в Кремле, а ровно через месяц министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич обнародовала некоторую информацию о расследовании.

Показательно, что этому предшествовал визит в Аргентину госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что позволило одному из задержанных говорить о "спланированной американо-аргентинской провокации".

И хотя в деле пока официально не фигурируют российские чиновники, кроме разве что посла РФ в Аргентине Виктора Коронелли, создается впечатление, что у Запада появился важный инструмент влияния накануне президентских выборов в России.

Вопрос только в том, как он им воспользуется…

Наталия Шевченко, кандидат исторических наук, «Европейская правда»