Активист РЭП требует через суд убрать из кабинетов портреты Лукашенко 4 6.03.2018, 9:34

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Роман Буренко

Борьба Роман Буренко началась с попыток сделать вокзал в Бресте более безопасным.

Руководитель профгруппы РЭП в Пинске Роман Буренко с лета 2016 года борется за то, чтобы на официальном уровне признали: перроны на вокзале Брест-Центральный построены с нарушением, опасным для жизни. И хотя это нарушение очевидно любому человеку, выходившему из поезда в Бресте, все государственные организации упорно не признают ошибки проектировщика. А Брестская железная дорога даже не извинилась перед пострадавшим, пишет praca-by.info.

Активист профсоюза РЭП, получивший травму при выходе из вагона, требует у администрации вокзала принять меры безопасности

Летом 2016 года Роман Буренко выходил из поезда на брестском вокзале, оступился на ступеньке и упал в зазор между вагоном и перроном. Сошлись два фактора: во-первых, огромное расстояние до перрона; во-вторых, истертые ступеньки поезда, которые не заменялись больше сорока лет.

Видео зафиксировало момент падения Романа Буренко.

Ни один из судов не стал на сторону Романа Буренко, утверждая, что мужчина виноват сам, а железная дорога не несет за его падение никакой ответственности. Не удалось получить и компенсацию морального вреда.

Активист профсоюза не оставляет попыток доказать свою правоту. В конце февраля он пожаловался на действия судьи Ленинского района Бреста за то, что она отказалась приобщить к делу материалы проверки перронов.

Эту проверку проводила Брестская транспортная прокуратура. Согласно документу, из семи перронов на станции Брест-Центральный пять имеют технические нарушения габаритов приближения строений. На первом пути Московской стороны вокзала расстояние до края высокой пассажирской платформы составляет целых 40 см, а на 4 пути Варшавской стороны вокзала — 35 см.

Расстояние в сорок сантиметров непросто преодолеть в любом случае, но если добавить сложностей в виде истертых ступеней поезда, тяжелых сумок и плохой погоды, то риск падения многократно возрастает. Ступеньки дизель-поезда, из которого выходил Роман Буренко, не имеют отверстий, накапливают воду, снег и грязь; они истерлись за 42 года эксплуатации — именно столько лет не менялись входные блоки согласно журналам ремонта поездов.

Эти данные и содержались в материалах проверки, которое проводила Брестская транспортная прокуратура. Кроме проверки, прокуратура направляла Брестскому отделению Белорусской железной дороги Предписание об устранении технических нарушений эксплуатации пассажирских платформ. Но железная дорога требований не выполнила, а судья не приобщила материалы проверки к делу.

Роман Буренко считает, что нарушено его право на справедливый суд:

- Судья Ленинского района суда Бреста Е.С. Ковальчук отказалась удовлетворить ходатайство о запросе материалов проверки Брестской транспортной прокуратуры, тем самым не дала мне возможность доказать виновность железной дороги. Таким образом, судья нарушила требование Статьи 115 Конституции РБ, где говорится, что правосудие осуществляется на основе состязательности и равенства сторон в процессе. Сейчас отправлена жалоба на ее действия в Квалификационную Коллегию судей Верховного суда Беларуси.

Кроме этого, Роман Буренко просит возбудить дисциплинарное производство в отношении судьи за то, что в ее кабинете висит портрет Лукашенко:

- При отправлении правосудия, кроме государственного герба и флага, в кабинете судьи висит портрет политического деятеля Беларуси. А ведь согласно ст. 15 Кодекса о судоустройстве и статусе судей в кабинетах судей, в залах судебных заседаний и на зданиях суда может висеть только государственный флаг и герб.

Профоюзный активист объяснил, почему считает это важным:

- Получается спор с железной дорогой, как «суд у короля». Ведь судьи выносят решение именем Республики Беларусь,а не именем «короля Лукашенко». По этому поводу я направил жалобу в Верховный суд. Жду ответа.

Роман Буренко намерен отстаивать свое право на справедливое судебное разбирательство и на международном уровне:

- Дойдем до Международного Комитета по правам человека Организации Обьединенных Наций о нарушении части 1 статьи 14 Пакта о гражданских и политических правах, а именно права на справедливое судебное разбирательство!