Северную Корею заподозрили в добыче биткоинов на $200 миллионов 1 6.03.2018, 9:39

Криптовалюту добывали самостоятельно и похищали в Китае и Индии.

Северная Корея нашла новый способ обойти экономические санкции, считает представитель Агентства национальной безопасности США. По версии эксперта, в распоряжении КНДР было либо находится сейчас 11 тысяч биткоинов, сообщает telegraph.co.uk.

Статус этих токенов неизвестен, но утверждается, что если их продали в декабре, то вырученная сумма составила около 200 миллионов долларов. В январе курс биткоина ощутимо упал, но цифра все равно внушительная — порядка $120 миллионов.

Как считает специалист АНБ, биткоины были добыты как майнингом, так и в результате хакерских атак на территории Китая и Индии. Предполагается, что средства пошли на военные разработки и испытания ракет.

Курс биткоина на момент написания новости составляет приблизительно $11 500 за единицу.