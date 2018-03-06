Секретное оружие США не дает покоя России 10 6.03.2018, 9:52

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Путинским мультфильмам Америка противопоставляет реальное вооружение.

По сообщениям «Нейви Таймс» (Navy Times), первый авианосец типа «Джеральд Р.Форд» является лишь начальным этапом в реализации программы по производству трех авианосцев. Стоимость всей программы составляет 42 миллиарда долларов. Когда авианосец официально был принят в военно-морские силы США, то общее количество атомных авианосцев во флоте США снова составило 11 кораблей, а в будущем планируется принять на службу и 12 авианосец. В настоящее время в ВМС США на вооружении находятся 282 военных судна, а к 2020 году это число планируется увеличить до 308, пишет китайское издание Eastday.com (перевод – inosmi.ru).

Когда США тратили все свои силы на строительство авианосцев, России, второй военное державе в мире, явно было не до этого. Отозвав из Сирии свой единственный находящийся на вооружении авианосец «Кузнецов», ВМС России начали его ремонт и модернизацию. По предварительным данным, для полного завершения модернизации потребуется два с половиной года, то есть авианосец будет готов к выполнению новых боевых задач только к 2020 году. А это означает, что на протяжении долгого времени у России не будет на вооружении ни одного доступного авианосца. Но нужно признаться, что отсутствие этого «плавающего корыта» никак не скажется на ситуации в Сирии, так как российский авианосец не может идти в сравнении с американскими авианосцами.

Сейчас военно-морские силы России, кроме ядерных подводных лодок, ничего не могут противопоставить флоту США. Поэтому Россия, надеясь произвести устрашающий эффект на военные корабли США, продемонстрировала свой советский комплекс со скоростной подводной ракетой «Шквал».

По сообщениям источника, торпеда может достигать высочайшей скорости за счет парового пузыря, который снижает сопротивление воды. Российская подводная торпеда уже развивала скорость в 200 узлов, что эквивалентно 370 км/ч. Но из недостатков можно отметить малую дальность пуска, которая составляет всего около 13 километров, а также прямолинейную траекторию движения торпеды. Конструкторское бюро «Электроприбор» сейчас разрабатывает новое поколение скоростных торпед «Хищник». Если сравнивать торпеду нового типа с уже имеющимися на вооружении торпедами «Шквал», то можно выделить ряд преимуществ. Во-первых, станет возможным маневрирование торпедой. Во-вторых, торпеда будет производить меньше шума и вибраций. И в-третьих, будет увеличен радиус действия торпеды. Нужно признаться, что даже объединенные силы России и Китая не смогут сравниться с мощью военно-морского флота США.