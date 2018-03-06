У диктатора обнаружилась проблема со здоровьем 51 6.03.2018, 9:55

9,240

Биатлонист Айдаров рассказал, что за подставку соорудили в Раубичах для Лукашенко.

Биатлонист, призер Олимпийских игр Алексей Айдаров в эфире телеканала ОНТ рассказал подробности о воскресном биатлонном забеге, в котором участвовал Лукашенко.

Спортсмен говорит, что сооружение, опершись на которое стрелял диктатор, они придумали вынужденно.

— У Лукашенко больное колено, и надо было как-то исправлять положение. Пришлось выкручиваться: поставили обыкновенный стол, на стол положили ковер, на ковер поставили лавку и сделали упор для стрельбы, — отметил Айдаров.