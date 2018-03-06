закрыть
6 марта 2018, вторник, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

У диктатора обнаружилась проблема со здоровьем

51
  • 6.03.2018, 9:55
  • 9,240

Биатлонист Айдаров рассказал, что за подставку соорудили в Раубичах для Лукашенко.

Биатлонист, призер Олимпийских игр Алексей Айдаров в эфире телеканала ОНТ рассказал подробности о воскресном биатлонном забеге, в котором участвовал Лукашенко.

Спортсмен говорит, что сооружение, опершись на которое стрелял диктатор, они придумали вынужденно.

— У Лукашенко больное колено, и надо было как-то исправлять положение. Пришлось выкручиваться: поставили обыкновенный стол, на стол положили ковер, на ковер поставили лавку и сделали упор для стрельбы, — отметил Айдаров.

Скриншот видео ОНТ

популярное за неделю

Мнение

80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель
Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип
С кем воюем, дядя?
С кем воюем, дядя? Виктор Шендерович