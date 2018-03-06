Экономист: Непрозрачные цены ускоряют инфляцию 6.03.2018, 10:04

Ручное управление экономикой в Беларуси ведет к росту стоимости жизни.

На днях министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил о необходимости «разумного регулирования цен».

«С одной стороны, цена должна стимулировать работу предприятий, с другой — соответствовать ожиданиям людей. И вот этот баланс находится не ручным способом, а через установление определенных индикаторов», - цитируют СМИ слова Владимира Колтовича.

Искусственное занижение цен на сельхозпродукцию приводит к перекосам на рынке

«В случае, если речь идет о введении критериев для определения цен, то этот подход не является корректным. Такого рода ограничения могут действовать лишь в отношении монополий. Вне этого перечня экономические власти не должны заниматься ценовым регулированием», - сказал в интервью порталу Thinktanks.by эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. Эксперт напомнил, что в недавней истории нашей страны был период, когда экономические власти пытались регулировать цены на товары и услуги. «Это рано или поздно приводило к резким скачкам цен. В конечном итоге экономические власти отказались от ценового регулирования, поняв, что это правильный подход», - подчеркнул он.

Комментируя заявления министра о том, что цены на многие товары в Беларуси выше, чем у соседей, эксперт отметил, что связано с конъюнктурой рынка, которая позволяет держать цены на таком уровне. Впрочем, если говорить о продуктах питания, то государственное вмешательство в работу этой сферы даже без применения ценового регулирования создает определенные перекосы.

«Государство субсидирует производителей сельхозпродукции и при этом не дает им возможности варьировать цены на свою продукцию», - напомнил Дмитрий Крук.

Таким образом государство пытается создать дополнительные конкурентные преимущества для перерабатывающих предприятий, которые производят мясную и молочную продукцию. Экономические власти рассчитывают, что в результате продукция белорусской сельхозпереработки будет более востребованной на внеших рынках, что будет способствовать притоку валюты в страну. «Искусственное занижение цен на сельхозпродукцию приводит к перекосам, которые пытаются покрыть субсидиями из бюджета», - пояснил эксперт.

Основными драйверами инфляции являются административные цены

Опыт последних лет показывает, что многие административно регулируемые цены определяются непрозрачно – к примеру, речь идет о ценах на общественный транспорт и услуги ЖКХ.

«Сегодня представители жилищно-коммунального хозяйства говорят, что их отрасль является глубоко убыточной, что несмотря на рост цен на их услуги, затраты покрываются незначительно. Но когда представителей ЖКХ просят показать, каким образом формируются затраты, они не могут четко это сделать. Ценообразование не является прозрачным, и это одна из причин завышенных цен. В последние годы основными драйверами инфляции становились административные цены, которые не были прозрачными и росли быстрее, чем рыночные», - заявил Дмитрий Крук.