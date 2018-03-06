США: 25 марта белорусы почтут память тех, кто отстаивал независимость 4 6.03.2018, 10:20

Посольство США в Минске сделало заявление по поводу 100-летия БНР.

Посольства США в Минске сделало заявление по случаю столетия подписания Брест-Литовского мирного договора и образования Белорусской Народной Республики. Сайт Charter97.org приводит полный текст заявления.

«Сто лет назад был подписан Брест-Литовский мирный договор. Ужас войны схлынула с этой земли, оставив за собой другие конфликты, горе и разрушение. Заключенный мир был, к сожалению, недолгим.

Первая мировая война оставила глубокий отпечаток на человечестве. Вместе с посольствами других стран, принимавших участие в Великой войне, Посольство США отдает дань уважения погибшим солдатам и мирным гражданам, а также их родным.

Ежегодно на День перемирия (11 ноября, когда страны Антанты и блок Центральных держав договорились о приостановлении боевых действий) в честь жертв войны звучит колокол. В Беларуси бывшие враги лежат рядом друг с другом на многих кладбищах вдоль всей бывшей линии фронта - в полностью уничтоженной тогда Сморгони, в Крево, Борунах, Ошмянах, Богданове, Мяделе, Воложине, Барановичах...

Белорусы, которым всегда были свойственны неутомимость и стремление к справедливости и независимости, после заключения мира сделали попытку в конце концов установить собственную государственность. Однако в водовороте противоречивых целей, амбиций, настроений и военных присутствий Белорусская Народная Республика уже менее чем через год прекратила существование.

25 марта белорусы будут чтить память тех, кто вопреки тяжелым, неблагоприятным обстоятельствам отстаивал их национальную идентичность и независимость».