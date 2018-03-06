Вдова Литвиненко: Случай Скрипаля похож на то, что случилось с моим мужем 2 6.03.2018, 10:28

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Марина Литвиненко с сыном Анатолием

Фото: Facundo Arrizabalaga / ЕРА

Марина Литвиненко прокомментировала отравление в Британии еще одного экс-разведчика из РФ.

Вдова Александра Литвененко Марина прокомментировала отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ, шпионившего в пользу Лондона, Сергея Скрипаля. Об этом пишет The Telegraph.

«Похоже на то, что случилось с моим мужем, но нам нужна дополнительная информация. Нам нужно знать это вещество. Было ли оно радиоактивным?» — сказала Марина Литвиненко.

По данным британской полиции, в воскресенье днем в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. 66-летний Сергей Скрипаль является бывшим российским разведчиком. В 2006 году он был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании.

Ранее сообщалось, что отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ боялся за свою жизнь и просил помощи.

В ноябре 2006 года в Лондоне был смертельно отравлен Александр Литвиненко, который работал в 1988 — 1999 годах сначала в КГБ, а затем в ФСБ России. В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьей в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище.