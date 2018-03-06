Стало известно, что было в «черном пакете» от «Крумкачоў» 6.03.2018, 10:45

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Кто все это принес и на какой эффект рассчитывал, сказать сложно.

Стало известно содержимое "черного пакета", с которым неизвестный пришел в Дом футбола накануне пятничного заседания комитета по статусу и переходом футболистов.

Как выяснил "Прессбол" в пакете находились бутылка водки и банка меда.

Напомним, накануне заседания, в четверг, некто не установленный пришел в Дом футбола, где предпринял попытку передать пакет одному из членов комитета по статусу и переходам футболистов. Это был черный пакет с неизвестным содержимым, поименованный в релизе БФФ как "привет от "воронов".

Оказалось, что в пакете находились... бутылка водки и банка меда. Кто все это принес и на какой эффект рассчитывал, сказать сложно. Тем более подношение принято не было, и таинственный гость немедленно дематериализовался в пространстве.