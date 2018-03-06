Какие квартиры продают в центре Минска от $69 тысяч 2 6.03.2018, 10:54

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Что представляет из себя жилье в раритетных домах.

Портал tut.by сделал подборку десяти квартир в сталинках, которые продаются на вторичном рынке жилья. По информации портала, сейчас в Минске продается около 200 квартир в домах 50-х годов постройки.

КИСЕЛЕВА, 25 ($69 900)

Двухкомнатная квартира в доме 1949 года постройки продается в Осмоловке. Площадь – 55 квадратных метров, санузел совмещенный. В объявлении сказано, что капитальный ремонт квартиры с полной заменой коммуникаций сделали в прошлом году.

НЕЗАВИСИМОСТИ, 43 ($99 900)

Двухкомнатную квартиру предлагают в доме 1947 года постройки. Площадь квартиры – 53 квадратных метра. Есть балкон. «Сделан свежий ремонт. Все окна выходят в тихий двор. Внутри квартиры идеальный климат – летом не бывает жарко, а зимой никогда не холодно. В доме есть лифт, вход в подъезд со стороны проспекта», – говорится в объявлении.

ПЕРЕУЛОК МОЛОЧНЫЙ, 4 ($104 000)

Трехкомнатная квартира в районе станции метро «Інстытут культуры» – в доме 1955 года постройки. Площадь – 80 квадратных метров. «На полу паркет, плитка, ковровое покрытие. Видеодомофон, сигнализация, датчики движения. Есть подвал», – говорится в объявлении.

НЕЗАВИСИМОСТИ, 16 ($125 000)

Двухкомнатную сталинку предлагают в доме 1949 года постройки. Площадь – 60 квадратных метров. «Квартира в хорошем состоянии, теплая и уютная. Установлены деревянные стеклопакеты с отличной шумоизоляцией. Во всей квартире на полу дубовый паркет, в санузле новая сантехника и плитка. Современная перепланировка, кухня объединена с гостиной в одно пространство», – говорится в объявлении.

ЯКУБА КОЛАСА, 53 ($137 000)

Четырехкомнатная квартира – в доме 1957 года постройки. Площадь – 100 квадратных метров. В квартире два санузла. «Хороший качественный ремонт, выполнен в классическом стиле. Наборный паркет, мебель из Италии сделана по индивидуальному заказу по договоренности. Бронированная дверь, видеонаблюдение, охрана, перед подъездом два парковочных места», – рекламируется жилье.

КИРОВА, 23 ($159 000)

Двухкомнатная квартира продается в доме 1947 года постройки. Площадь – 59 квадратных метров. «Оригинальная квартира в стиле 60-х годов, закрытый двор – парковочное место, шлагбаум. Высота потолков – почти четыре метра. Есть разрешительные документы на мансарду (60 квадратных метров)».

РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 1 ($179 000)

Двухуровневая квартира площадью 178 квадратных метров находится в доме 1956 года постройки. Высота потолков в мансардном этаже – почти четыре метра. На первом этаже расположены две спальни, одна – на мансардном. «На каждом уровне есть открытое многофункциональное пространство. На первом этаже это зал, объединенный со столовой и кухней, общей площадью более 45 квадратных метров без учета кухни. На втором этаже это холл площадью 60 квадратных метров с естественным освещением. Во всех комнатах — натуральные деревянные полы».

КАРЛА МАРКСА, 6 ($185 000)

Однокомнатную квартиру продают в доме 1950 года постройки. Площадь квартиры – 57 квадратных метров, есть балкон. Жилье продается с мебелью и техникой за 185 тысяч долларов в эквиваленте, по 3223 доллара за квадратный метр.

КИСЕЛЕВА, 18 ($199 000)

Четырехкомнатную квартиру продают в сталинке 1953 года постройки. Площадь – 100 квадратных метров. В квартире два санузла. «Хороший ремонт по дизайнерскому проекту, деревянные стеклопакеты, паркет и ламинат, встроенная кухня и шкафы, шкаф-купе», – говорится в объявлении.

НЕЗАВИСИМОСТИ, 13 ($350 000)

Трехкомнатную квартиру предлагают в доме 1953 года постройки. Площадь – 123 квадратных метра. «В квартире заменены все коммуникации; теплые полы, кондиционеры, система очистки воды. Дизайнерский ремонт, встроенная кухня. Вся бытовая техника, столешница — натуральный камень», – рекламируется квартира.