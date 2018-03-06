Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы встретились с Тиллерсоном
- 6.03.2018, 10:59
На встрече обсуждалось противодействие «гибридной» политике РФ.
Страны Балтии озабочены "гибридной" угрозой Западу со стороны России. Об этом министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявили в понедельник, 5 марта, по итогам совместной встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщает dw.com.
"В последние три-четыре года мы видим, как подвергается нападению сообщество демократических наций", - отметил Ринкевичс. "Сама основа наших демократических институтов" подрывается путем "распространения фейковых новостей в соцсетях, а также посредством финансовых вливаний", - предупредил министр, отметив необходимость сплотиться и противостоять этим тенденциям единым фронтом.
Речь идет о "беспрецедентной" угрозе
По мнению главы МИД Латвии, речь идет о "беспрецедентной" угрозе, аналогов которой не было с 1930-40-х годов, когда балтийские страны попали под контроль сперва нацистской Германии, а позднее - Советского Союза. Собеседники Тиллерсона призвали Вашингтон отказаться от наивного подхода к существующей проблеме, а также поблагодарили администрацию Дональда Трампа за поддержку НАТО.
В середине февраля госсекретарь США отверг предположение, что Белый дом не желает наказывать Владимира Путина из-за тесной дружбы самого главы американского внешнеполитического ведомства с президентом РФ. Тиллерсон заявил, что Вашингтон рассматривает возможность внесения новых имен россиян в санкционный список.