У Дмитрия Полиенко может быть гангрена, а тюремный доктор не знает, как ее лечить 6.03.2018, 11:15

Дмитрий Полиенко

Руководство колонии пытается ограничить контакты с политзаключенным всеми возможными способами.

Врач Бобруйской колонии, не знает, что происходит с ногой политзаключенного Дмитрия Полиенко, рана на которой долгое время не заживает, передает «Белсат».

«Если бы я знал, что это, работал бы в больнице, а не здесь», – так ответил он Дмитрию, передает слова активиста его подруга Марина Носенко.

«Мы также не знаем, что с ногой, чтобы отправить специальные лекарства. Сам говорит, что похоже на гангрену. Но это все не точно», – пишет она.

Кроме этого, Дмитрия снова вернули на старую работу по изготовлению перчаток, от которой у него обостряется аллергия и астма.

Руководство колонии пытается ограничить контакты с заключенным всеми возможными способами.

«Общение с адвокатом происходит через стекло и трубку. АГК также не смогли попасть на личную беседу с политзаключенным. Письма в основном вынуждены отправлять заказными. В деньгах, как и до сих пор, ограничен. Звонить имеет право только отцу», – пишет Марина Носенко.

Дмитрия Полиенко почти ежемесячно помещают в штрафной изолятор за надуманные нарушения. Политзаключенный считает, что таким образом администрация создает основания для того, чтобы возбудить против него новое уголовное дело – по ст. 411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения).

Напомним, в октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске. Весной прошлого года Полиенко снова арестовали: суд отменил отсрочку и отправил Полиенко отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.