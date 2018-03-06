Федынич о Минтрансе: Так «позаботились» о людях, что оставили их без работы 6 6.03.2018, 11:23

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Геннадий Федынич

Фото: gazetaby.com

Лидер профсоюза РЭП прокомментировал новую инициативу Минcктранса.

Обновление закона о транспортных перевозках привело к неожиданным и, увы, негативным последствиям. Без работы остались не только многие перевозчики, но и их пассажиры: которые теперь не могут добираться до работы в другой город, пишет praca-by.info.

Геннадий Федынич, председатель независимого профсоюза РЭП, раскритиковал недальновидность Министерства транспорта, которое не смогло предусмотреть последствий своих действий:

- Очень интересно то, что представители Минтранса заявляют, что они уже год готовили новый закон. Но почему об этом не знали пассажиры? Если вы делаете что Почему не было никаких круглых столов, ни одной подробной статьи с разъяснениями; почему ни одна передача не прошла по телевидению? Почему чиновники не предупредили людей, что они попадут в такое сложное положение? О людях у нас всегда если и думают, то в последнюю очередь; но чаще всего — вообще не думают. Как можно было не знать — или нарочно проигнорировать — что многие добираются на маршрутках до работы каждый день? Из того же Бобруйска, Солигорска, Слуцка — в Минск. Неужели нельзя было оставить для людей эти маршруты, с теми же условиями? Зачем нужно было их уничтожать?

Профсоюзный лидер отметил, что он не выступает против нововведений во благо пассажиров:

- Если вы хотите оборудовать все машины тахометрами, как в Европе, - ради бога, это же безопасность пассажиров. Но нельзя прикрываться «безопасностью», когда люди страдают от ваших инициатив. Это мнимая безопасность!

Геннадий Федынич считает, что проблема имеет решение:

- Разумней всего Минтрансу было бы сесть и доработать этот закон — ничего страшного в этом нет. Доработать в интересах пассажиров.До логического завершения еще время какое-то пройдет, но при любой ситуации то, что утверждают представители Министерства транспорта: то, что они об этом год уже знали. Так вот, знали ли об этом пассажиры? Сейчас все недоработки Министерства транспорта с этими перевозчиками… Почему не было никаких круглых столов, по телевиденю масса есть программ: почему не поставили вопрос, что люди попадут в такое положение? О людях у нас, как всегда, если думают, то в последнюю очередь, а в принципе, вообще не думают. В областных городах масса людей добирается на маршрутках, масса на маршрутке приезжает в Минск из того же Бобруйска: на работу ездят, потому что удобно добираться. Так неужели нельзя оставить эти маршруты, эти условия, на те, которые привыкли люди. Если вы хотите поставить туда тахометр, чтобы больше ста километров не возил водитель, как это в Европе — ради бога, это же безопасность людей. Но нельзя прикрываться своим желанием сделать «безопасность», когда все люди страдают от их инициатив. Мнимая безопасность!

Я считаю, что разумней всего было бы сесть и доработать этот закон — ничего страшного в этом нет. Именно с креном в интересах самих пассажиров.