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Дональд Трамп: Израиль занимает для меня особое место

  • 6.03.2018, 11:29
Дональд Трамп

Президент США гордится своим решением перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможно посетит Израиль для открытия американского посольства в Иерусалиме. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Если смогу, я приеду. Израиль занимает для меня особое место", - отметил Трамп.

Он добавил, что гордится решением перенести посольство.

"Мы работаем над мирным соглашением настойчиво. Что может быть лучше, если мы достигнем мира между Израилем и палестинцами? Я думаю, мы имеем хороший шанс", - подчеркнул президент США.

Он считает, что палестинцы хотят вернуться за стол для проведения переговоров. "Если они не вернутся, мира не будет", - констатировал Трамп.

6 декабря 2018 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, после чего Совет безопасности ООН намерен был собраться на срочное заседание в связи с заявлением президента США.


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