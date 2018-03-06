Дональд Трамп: Израиль занимает для меня особое место 6.03.2018, 11:29

Дональд Трамп

Президент США гордится своим решением перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможно посетит Израиль для открытия американского посольства в Иерусалиме. Об этом сообщает "Голос Америки".

Дональд Трамп заявив, що можливо відвідає Ізраїль для відкриття Американського посольства у Єрусалимі pic.twitter.com/XgscorEPwc — Голоc Амepики (@chastime) 6 марта 2018 г.

"Если смогу, я приеду. Израиль занимает для меня особое место", - отметил Трамп.

Он добавил, что гордится решением перенести посольство.

"Мы работаем над мирным соглашением настойчиво. Что может быть лучше, если мы достигнем мира между Израилем и палестинцами? Я думаю, мы имеем хороший шанс", - подчеркнул президент США.

Он считает, что палестинцы хотят вернуться за стол для проведения переговоров. "Если они не вернутся, мира не будет", - констатировал Трамп.

6 декабря 2018 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, после чего Совет безопасности ООН намерен был собраться на срочное заседание в связи с заявлением президента США.