Павел Спирин: Фильм-аллегория о Лукашенко понравился большинству госслужащих 1 6.03.2018, 11:57

Павел Спирин

Фото: Facebook

Видеоблогера вызвали в РОВД для экспертизы его голоса.

Из здания Ленинского РУВД Минска Павел Спирин вчера мог и не выйти. Но пошел после звонка милиционера добровольно – так как не считает себя виновным. Его вызвали как автора документального фильма «Отчим», посвященного Лукашенко и нынешнему государственному строю, сообщает «Белсат».

Пока только сделали экспертизу голоса

«Когда все завершится и, возможно, изменится мой процессуальный статус, то есть я буду обвиняемым или подозреваемым по конкретному уголовному делу, они дадут мне материалы на прочтение, тогда я конкретно увижу, чем я мог оскорбить этого человека. Я даже не представляю. Фильм снимался честно, адекватно, за каждой статьей стоит правдивая история или правдивая информация», – говорит Павел Спирин.

Хотя Павлу и грозит 2 года лишения свободы, он не скрывает авторства. Минчанин сам рассылал фильм прокурорам и судьям, чтобы показать несправедливость лукашенковской системы власти.

«Фильм посмотрело подавляющее большинство государственных служащих Беларуси, в том числе судьи, прокуроры, КГБ, МВД. В целом фильм понравился всем», – отметил Павел.

«Отчим» был опубликован в декабре

Фильм аллегорически рассказывает историю семьи, где жесткий и наглый человек женился на матери-родине, и стал превращать в рабов детей-белорусов, называя себя «Батькой». А для своих потомков «отчим» не жалеет ничего.

Юрист, бывший работник жилищно-коммунальной сферы, Павел Спирин писал и видео-стихи, посвященные то председателю Центризбиркома Лидии Ермошиной и депутатам, то руководителю Министерства внутренних дел Игорю Шуневичу.

Чиновники игнорировали видеоблог Павла

Игнорировали, пока фильм «Отчим» не набрал более 400 тысяч просмотров. И вот заинтересовались. Похоже, КГБ, прокуроры и милиция открыли для себя «Youtube» как место для зарабатывания звездочек на погоны, говорит еще один видеоблогер Степан Светлов. 19-летний студент и журналист «Белсата» – автор популярного блога NEXTA. Ему сейчас тоже грозит уголовное дело за якобы оскорбление Лукашенко.

Милиционеры ведут проверку против Степана согласно заявлению некой Евгении Гриб с улицы Любимова в Минске. Неизвестная женщина увидела оскорбление главы государства, например, в ролике «Лукашерлок и Беспредел». «Белсат» попытался найти заявительницу.

По обозначенному в документах адресу не нашлось ни дома, ни квартиры.

Таинственное дело, без «Лукашерлока» не разобраться.