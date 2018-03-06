Жители Гродно взбунтовались против строительства в их дворе 1 6.03.2018, 12:03

Жители улицы Элизы Ожешко снова вышли против двухэтажного кафе.

Обеспокоенные жители дома № 42 по улице Элизы Ожешко 5 марта вышли на очередное обсуждение строительства кафе в их дворе. На встречу приехал заказчик, который рассказал, как получил участок в их дворе и что планирует там построить, пишет hrodna.life.

Жители дома не очень довольны тем, что в их дворе появится двухэтажное кафе-кондитерская площадью 600 квадратов. Заказчику эту территорию предоставил город взамен снесенной чебуречной на улице Тимирязева. Чебуречную снесли, так как генплан предусматривает там строительство дороги.

Рассказывает житель дома Юрий:

«Это наша придомовая территория, где находится детская площадка и до недавнего времени росли деревья. Все жители против кафе, так как у нас в радиусе километра находится несколько подобных заведений. Есть же в Гродно новые микрорайоны, где люди нуждаются в кафе, но почему-то туда инвесторы не идут. Возьмите Ольшанку - там же ничего нет. Но почему-то решили залезть к нам во двор».

Согласно проекту новое кафе должно выглядеть так:

Ранее начальник землеустроительной службы Гродненского горисполкома Андрей Кухтюк рассказывал, что строительство кафе на Тимирязева предусмотрено генпланом. Учреждение должно расположиться в 30 метрах от многоквартирного дома.

Слоеного тортами не соблазнились

Заказчик строительства - владелец кондитерского цеха «Поречье» Александр Бычковский. Бизнесмен в снос старой чебуречной и проектирование нового кафе уже вложил около 50 тысяч рублей.

«В течение года я вел переговоры с владельцем чебуречной Барташевич, чтобы мы совместно создали точку для продажи моих тортов. Договорились и я приобрел часть помещения. А потом стало известно, что кафе пойдет под снос».

Бычковский, Барташевич и тогдашний главный архитектор города Талoманoв пошли к Мечиславу Гойя. В горисполкоме выделили под строительство новый участок - Талoманoв собственной рукой нарисовал, где он может быть. Довольны были и предприниматели, и чиновники. Впрочем, у бизнесменов выбора не было - взяли, что предложили.

Заказчик предложил жителям выслушать все их вопросы и требования, а потом дать развернутые ответы. Кого-то вообще приглашал на работу в новое кафе. Но жители дома остались недовольны разговором с бизнесменом. Для них главная задача - вообще не допустить строительства кафе.