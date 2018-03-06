Договор об аренде жилья можно будет заключать устно 6.03.2018, 12:14

Упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физлицами.

В частности, документом для нормативного закрепления подходов к стимулированию деловой активности граждан упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физлицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания другим физлицам, пишет сайт «Беларусь и мир».

Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме.

Одновременно исключена обязанность регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.