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АР: КНДР готова отказаться от своей ядерной программы

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  • 6.03.2018, 15:40
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Фото: Reuters/KCNA

Северная Корея не будет проявлять агрессию против Сеула, как ядерным, так и обычным вооружением.

КНДР готова отказаться от своей ядерной программы и провести прямые переговоры с США. Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в Пхеньян и встречи с главой северокорейского правительства, пишет mignews.com со ссылкой на АР.

По словам источника, Северная Корея не будет проявлять агрессию против Южной Кореи, как ядерным, так и обычным вооружением. И в случае получения гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном КНДР может полностью отказаться от своей ядерной программы.

Напомним, ранее сообщалось, что Юг и Север в ходе встречи представителей межкорейского народа договорились о совместном саммите по примирению сторон.


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