АР: КНДР готова отказаться от своей ядерной программы

АР: КНДР готова отказаться от своей ядерной программы8
- 6.03.2018, 15:40
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Северная Корея не будет проявлять агрессию против Сеула, как ядерным, так и обычным вооружением.
КНДР готова отказаться от своей ядерной программы и провести прямые переговоры с США. Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в Пхеньян и встречи с главой северокорейского правительства, пишет mignews.com со ссылкой на АР.
По словам источника, Северная Корея не будет проявлять агрессию против Южной Кореи, как ядерным, так и обычным вооружением. И в случае получения гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном КНДР может полностью отказаться от своей ядерной программы.
Напомним, ранее сообщалось, что Юг и Север в ходе встречи представителей межкорейского народа договорились о совместном саммите по примирению сторон.