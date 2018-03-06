АР: КНДР готова отказаться от своей ядерной программы 8 6.03.2018, 15:40

2,827

Фото: Reuters/KCNA

Северная Корея не будет проявлять агрессию против Сеула, как ядерным, так и обычным вооружением.

КНДР готова отказаться от своей ядерной программы и провести прямые переговоры с США. Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в Пхеньян и встречи с главой северокорейского правительства, пишет mignews.com со ссылкой на АР.

По словам источника, Северная Корея не будет проявлять агрессию против Южной Кореи, как ядерным, так и обычным вооружением. И в случае получения гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном КНДР может полностью отказаться от своей ядерной программы.

Напомним, ранее сообщалось, что Юг и Север в ходе встречи представителей межкорейского народа договорились о совместном саммите по примирению сторон.