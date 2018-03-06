Конец узурпатора 3 6.03.2018, 15:54

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История одного диктатора.

Сегодня будет пост про одного африканского диктатора — эту публикацию я посвящаю всем нынешним и будущим выборам глав государств и членов парламентов, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Когда я изучал его историю, я не мог отделаться от мысли, насколько все происходящее там напоминает некоторые постсоветские страны — с поправкой на ветер в виде более развитого общества.

Да, здесь не едят политических противников и не сбрасывают их тела в Нил, но коррупция, пропаганда и цензура очень часто напоминают африканские.

В сегодняшнем посте я расскажу вам про угандийского диктатора Иди Амина — который стал, можно сказать, классическим тираном и узурпатором, по жизненному пути которого можно писать учебники в стиле "как стать диктатором за две недели". Жизнь Иди Амина была полна мемов — однажды он провозгласил себя "покорителем Британской Империи и королем Шотландии", а как-то раз Амин объявил войну США, а когда те ничем не ответили — то провозгласил себя победителем.

Это всё было бы очень смешно, когда не было бы так грустно.

С чего всё начиналось.

Информации о ранних годах Иди Амина сохранилось немного, неизвестны также и его точная дата и место рождения — называют и 1925, и 1928 годы, а местом рождения называют и Кампалу, и Кобоко. Сам Амин, уже когда стал диктатором, всячески скрывал скрывал свои точные дату и место рождения, чтобы "уберечься от колдовства".

О родителях Амина ходит множество легенд, большинство из которых придумал сам тиран — так, с его легкой руки ег мать, обычная медсестра, вдруг превратилась во "влиятельную колдунью", которая влияла на политические процессы в стране — все диктаторы очень любят всякую мистику и приписывают себе и своей семье необыкновенные, волшебные свойства.

Иди Амин посещал мусульманскую школу, но до конца пятидесятых годов оставался практически неграмотным. В 1946 году Амин, до этого бывший простым продавцом сладкого печенья, отправился служить в британскую армию — именно там у него появилась кличка "дада", что означает "сестра" — своими "сёстрами и ученицами" Амин называл всех женщин, что обнаруживали сослуживцы у него в палатке.

Несмотря на то, что Амин попал в армию только в 1946 году, позже официозная угандийская пропаганда будет придумывать истории, что Иди Амин принимал участие ещё во Второй мировой войне, где проявлял чрезвычайное мужество, военную смекалку и хитрость.

Восхождение тирана.

В 1962 году Уганда получила независимость, и Амин понял, что настал его звездный час — он сближается с людьми во власти, и спустя несколько лет подковерных интриг Амин становится главнокомандующим вооруженными силами Уганды — это происходит в 1966 году во время государственного переворота. Получив такие полномочия, Амин начинает набирать в армию лояльных к нему мусульман из местных племён.

В октябре 1970 года президент Оботе принимает на себя функции главнокомандующего армией, чем понижает статус Иди Амина, плюс также президент собирался начать процесс против Амина, обвинив того в казнокрадстве. Амин такого не стерпел и начал решительные действия — в январе 1971 года, пока Оботе находился в Сингапуре, Амин захватывает в стране всю государственную власть.

Тут же в дело вступили подкупленные Амином пропагандисты — свергнутого президента Оботе обвинили в коррупции и казнокрадстве, а Иди Амина называли "единственным светом в конце туннеля", "кто, если не Амин!". Сам Амин тут же избрал собственное правительство, подарил им всем по "мерседесу", а себе немедленно присвоил звание фельдмаршала и пожизненного президента — не став возиться с изменениями конституции.

Сперва Иди Амин старался дружить со всеми странами — и с Британией, и с СССР. Как оказалось позже — это было сделано лишь для того, чтобы получить кредиты, возвращать которые Амин не собирался.

Скелеты в холодильнике.

После получения кредитов тиран развернулся на полную мощь, сказав, что собирается делать реформы. "Реформы" заключались во внедрении в угандийское общество идей социализма, экстремистского национализма, расизма и сексизма, а также максимальной централизацией аппарата управления.

В первые месяцы правления Амина были созданы эскадроны смерти, первыми жертвами которых стали 70 офицеров, выступивших против Амина во время переворота. Иди Амин опирался на самые темные слои населения, настраивая их против интеллигенции — последнюю он ненавидел особенно сильно и называл "нацпредателями". Также Амин постепенно "зачищал" и своих оппонентов — множество громких политических убийств произошло в гостинице "Нил".

Ещё тиран создал собственную нацгвардию, которой дал полномочия стрелять по людям и задерживать любого человека под предлогом "нарушения порядка". Людей, как правило, попросту убивали, а затем требовали у родственников выкуп за тело.

С каждым годом убийства происходили всё чаще и становились всё более массовыми и жестокими. Солдаты не успевали копать могилы, тела казненных сбрасывали в Нил — несколько раз власти временно останавливали гидроэлектростанцию в Джиндже, так как тела убитых застревали в водозаборных трубах.

На вилле Иди Амина был ботанический сад, в котором стоял огромный холодильник — однажды пятая жена Амина по имени Сара попросила охранника его открыть — за что была жестоко избита Амином. Как выяснилось позже — в гигантском холодильнике Иди Амин хранил части тел своих убитых противников, употребляя их в пищу. Холодильник неоднократно видели иностранные делегации из СССР, но продолжали поддерживать и финансировать диктатора.

Денег нет, но вы держитесь.

Уже в первые годы после руководства Амина экономика Уганды начала коллапсировать — набранные кредиты быстро проели, страна самостоятельно ничего не производила, и даже для добычи полезных ископаемых требовалась иностранная техника и специалисты.

Банк Уганды перестал ограничивать количество печатаемой валюты, и она начала обесцениваться. Сперва угандийцы не очень понимали, что происходит — говоря "а зачем нам доллар, у нас есть своя валюта!", но затем уровень жизни стал стремительно падать.

Иди Амину нужны были группы "нацпредателей", которых он мог обвинить во всех бедах. 4 августа 1972 года Амин объявил, что видел сон, в котором высшие силы призвали его изгнать из страны всех "мелкобуржуазных азиатов" — которых сделали виновными в экономическом коллапсе. Все имущество изгнанных было роздано военным — при том, что на армию и так расходовалось целых 65% ВВП.

Для сокрытия своих просчетов в экономике Амин решил развязать маленькую победоносную войну — одна из частей соседней Танзании была объявлена "исконно принадлежащей Уганде", после чего Амин ввел туда войска. За большие и малые военные победы Амин награждал сам себя медалями и орденами — для чего намного удлинил свой костюм.

Конец узурпатора.

Война в Танзании стала началом конца Иди Амина. Войска обиженной Танзании начали контрнаступление и вошли на территорию Уганды. 11 апреля 1979 года Амин бежал из столицы — Кампала была захвачена танзанийскими войсками при содействии угандийских партизан, поднявшихся против тирана.

Иди Амину улалось убежать. Долгое время он жил за границей и завел банковский счет в Саудовской Аравии — куда зачислил средства, вывезенные на грузовиках во время бегства. В 1989 году Амин, на полном серьезе полагавший, что народ по нему соскучился и ждет его возвращения, попытался было вернуться в страну, но из этой затеи ничего не вышло.

До последних дней Амин получал угрозы в свой адрес, отчего страдал повышенным давлением и впал в кому после того, как неизвестные дозвонились даже в его больничную палату — это звонили родственники убитых и замученных тираном.

Иди Амин умер в Саудовской Аравии 16 августа 2003 года. На следующий день Дэвид Оуэн, бывший в 1977-79 годах британским министром иностранных дел сказал историческую фразу: "Режим Амина был худшим их всех. Нам должно быть стыдно, что мы позволили просуществовать ему так долго".