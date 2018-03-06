Как власти «спасли» легпром: впечатляющие цифры 9 6.03.2018, 15:47

4,521

Один только объем готовой продукции чего стоит.

Модернизация предприятий «Беллегпрома» позволила сохранить и развить легкую промышленность, заявил журналистам первый зампредседателя концерна Вячеслав Мирусин, пишет «Салiдарнасць».

— В 2010-2017 годах инвестиции в основной капитал предприятий «Беллегпрома» составили Br 710 млн, 61% из них пошел на приобретение оборудования. В результате износ активной части основных фондов снизился с 70% до 39%. Основная модернизация проходила на крупнейших предприятиях. Результаты перевооружения позволили сохранить и развить легкую промышленность, — цитирует зампредседателя концерна БелТА.

Вячеслав Мирусин поделился и другими цифрами. По его словам, количество убыточных предприятий за 2017 год снизилось на 38,5%. Рентабельность продаж составила 13% в целом по концерну.

Оптимизм зампредседателя концерна несколько удивляет, учитывая некоторые из озвученных выше показателей. Можно ли столь уверенно утверждать о сохранении и развитии, если речь идет о износе 40% основных фондов и 35% убыточных предприятий (по итогам І полугодия 2017-го)? Не говоря уже о том, что складские запасы концерна на начало этого года составили 316,6%.

Впрочем, чему удивляться, если в интервью журналу «Директор» руководитель «Беллегпрома» Николай Ефимчик в качестве позитивного примера приводит историю «Камволя», которое «удалось спасти благодаря поддержке главы государства».

В пример другим глава концерна приводит ОАО «Полесье», чьим работникам часть зарплаты выдают натурой, а холдинг «Марко» удостоился звания «драйвера, определяющим развитие отрасли». Тот самый «Марко», которому государство снова оплатит часть долгов.