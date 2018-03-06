Лукашенко о Дворце гимнастики за $27 миллионов: Абсолютно не жаль денег 33 6.03.2018, 16:07

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Фото: belta.by

Диктатор открыл очередной дорогостоящий спортивный объект.

Лукашенко заявил, что Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег.

«Мне абсолютно не жаль тех денег, которые мы вложили в это прекрасное здание.

Строители молодцы. Договорились мы меньше года назад, что к 8 Марта мы подарим этим прекрасным девушкам, их родителям, всем тем, кто сегодня занимается и отвечает за художественную гимнастику, такой прекрасный и уютный дворец, и мы это сделали. Я очень редко хвалю строителей, но большое вам спасибо», - передает cлова Лукашенко БелТА.

Комплекс для художественной гимнастики включает в себя два больших тренировочных зала, два зала для групп начальной подготовки, четыре зала хореографии, зал аэробики, а также бассейн, две сауны, тренажерный зал, солярий, кафе, гостиничный блок на 18 мест, кардиозону, кабинет физиотерапии, массажный кабинет, процедурные помещения и комнаты отдыха для спортсменок и тренеров, административный блок.

Стоимость объекта, построенного за счет средств столичного горисполкома, превышает 27 млн долларов.