Ryanair устраивает распродажу от 6 евро 2 6.03.2018, 16:01

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Авиакомпания Ryanair завтра начинает распродажу 500 тысяч билетов по низким ценам.

Из Лондона можно улететь всего за 5 фунтов стерлингов (6 евро). Немало дешевых рейсов и из аэропортов соседних с Беларусью стран, пишет the-village.me.

Из Вильнюса за 12,99 евро можно улететь в Брюссель, Лондон и Осло; за 14,99 евро — в Берлин, Бирмингем, Бремен, Лидс, Лондон, Милан, Париж; за 16,99 евро — во Франкфурт и Ливерпуль; за сумму от 20 евро и выше — на Корфу, в Мадрид, Рим, Дублин, Венецию, Барселону, Афины и другие города. Полный список дешевых рейсов из Вильнюса смотрите здесь.

Из Риги за 14,99 евро можно улететь в Берлин, Брюссель и Кельн; за 16,99 евро — в Бремен и Франкфурт; за 19,99 евро — в Восточный Мидландс, Глазго, Лондон и Манчестер; за суммы свыше 20 евро — в Бургас, Лидс, Милан, Эйндховен и другие города. Полный список дешевых рейсов из Риги смотрите здесь.

В Польше скидочные билеты продаются от 25 злотых. За такую сумму можно улететь из Гданьска в Осло. Из Кракова за 39 злотых можно купить билеты в Бургас, Дортмунд, Осло и Стокгольм. Из Варшавы за 34 злотых — в Осло, а за 39 злотых — в Бирмингем, Брюссель, Бургас, Эйндховен, Ливерпуль, Гётеборг, Ливерпуль, Бергамо, Ньюкасл, Тулузу и Стокгольм. Из Познани за 39 злотых можно улететь только в Лондон. Полный список дешевых рейсов из польских аэропортов смотрите здесь.

Продажи билетов начнутся, как только наступит 7 марта; сами полеты надо будет выполнить с 7 марта по 30 апреля 2018 года.