Мужчина из Полоцка уговорил 50 человек купить ему в рассрочку смартфоны 6 6.03.2018, 16:21

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Мошенник получил 70 телефонов, а еще планшет, фитнес-браслет, карту памяти и сим-карты.

По версии следствия, с января по июнь 2017 года 30-летний мужчина, у которого нет образования, убедил полсотни человек взять на себя рассрочку, рассказали в СК. Он обещал людям вознаграждение и выплаты по рассрочке, но не платил. Всего он получил товары на сумму 48 300 рублей, пишет kp.by.

В 2013 году он обманул еще одного мужчину, который взял на себя кредит на 4300 рублей. В счет кредита потерпевший купил мошеннику телевизор, мобильный телефон, газовую плиту.

В адрес организаций, которые продают мобильные телефоны операторов связи, следователи направили представления с требованием исключить продажу товаров с рассрочкой нетрезвым людям и в случае давления на покупателя третьими лицами, если товар очевидно покупается не для себя.

- Кроме того, в обязательном порядке письменно и устно разъяснять покупателям товаров с рассрочкой платежа порядок взыскания с них задолженности по платежам, в том числе при передаче приобретенного имущества третьим лицам, - отметили в СК.