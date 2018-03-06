Правозащитники: Связь через переписку с Михаилом Жемчужным отсутствует 2 6.03.2018, 16:30

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Сегодня в Горках суд приостановил рассмотрение жалобы политзаключенного.

В понедельник, 5 марта, в Горецком районном суде должно было начаться судебное рассмотрение жалобы политзаключенного Михаила Жемчужного на взыскание в виде трех суток помещения в ШИЗО, которое было наложено на него 23 января во время пребывания в помещении камерного типа, сообщает правозащитный центр «Весна».

Основанием для наложения взыскания администрация назвала невыполнение требования об уборке помещения.

В начале судебного разбирательства в Горецком районном суде выяснилось, что администрация колонии №9, где отбывает наказание политзаключенный, не представила необходимые документы, поскольку личное дело Жемчужного исстребовано Могилевской областной прокуратурой. Суд принял решение приостановить рассмотрение дела до завершения проверки областной прокуратурой по обращению политзаключенного.

То, что в суде будет рассматриваться именно эта жалоба политзаключенного, стало известно на месте. До этого правозащитники предполагали, что рассматриваться будет жалоба Михаила Жемчужного на вынесенные ему взыскании в сентябре-октябре 2017 года (4 сентября - один месяц ПКТ, 5 октября - 10 суток ШИЗО, 16 октября - 10 суток ШИЗО, 26 октября - пять суток ШИЗО) за отказ следовать в отряд, однако, это не подтвердилось. На данный момент дата судебного процесса по этой жалобе неизвестна.

Связь через переписку с Михаилом Жемчужном по-прежнему отсутствует. Это, вероятнее всего, связано с очередным взысканием и содержанием политзаключенного в ШИЗО. Последнее известное правозащитникам взыскание Жемчужному в виде 10 суток ШИЗО должно было завершится 18 февраля, и отсутствие корреспонденции скорее означает, что прессинг на политзаключенного продолжается, в отношении него по-прежнему используются репрессивные меры.

Напомним, что 5 марта в Могилевском областном суде была рассмотрена кассационная жалоба на решение Горецкого районного суда. Судья Ирина Маймусова оставила решение Горецкого суда без изменений, а жалобу Михаила Жемчужного без удовлетворения, мотивировав это тем, что решение районного суда было законным и оправданным. Политзаключенного в суд не доставляли.