По делу бизнесмена Кныровича осудили экс-инженеров «Брестжилстроя» 6 6.03.2018, 17:18

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Обвиняемые получили в качестве взяток 10,5 тысяч рублей.

В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор в отношении двух бывших инженеров предприятия «Брестжилстрой». Они обвинялись в получении взяток от представителей фирмы за оказание содействия в победе на биржевых торгах на поставку продукции.

Как сообщили onliner.by в прокуратуре Бреста, речь идет о сотрудничестве должностных лиц с компанией «СарматТермо-Инжиниринг», учредителем и директором которой являлся известный бизнесмен Александр Кнырович.

Следствием установлено, что с 2011 по 2017 год обвиняемые получили в качестве взяток за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, не менее 10,5 тыс. рублей. Один из обвиняемых приговорен к 4 годам лишения свободы, его коллега — к трем годам. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленный срок.

Напомним, в конце января 2017 года стало известно о задержании известного бизнесмена и блогера, руководителя компании «СарматТермо-Инжиниринг» Александра Кныровича. Установлено, что на протяжении нескольких лет представители компании путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб.

По информации КГБ, суммы «откатов» закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, то есть фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения.