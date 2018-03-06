закрыть
7 марта 2018, среда, 0:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Как в Барановичах проводят ямочный ремонт

1
  • 6.03.2018, 16:47
  • 2,292

Жителей города удивили действия дорожников.

В редакцию intex-press.by 6 марта позвонил читатель и сообщил, что на улице Куйбышева во время ремонта дорожного покрытия асфальт кладут прямо в лужи.

В этот день ямочный ремонт дорожного покрытия на ул. Куйбышева проводили рабочие УКРСП «Барановичиремстрой». Перед укладкой асфальта дорожные рабочие удаляли воду и грязь из фрезерованных участков.

– Сначала вокруг ямы мы вырезаем фрезой асфальт, затем выдуваем пыль, грязь и воду специальным аппаратом и заполняем вырезанное отверстие смесью асфальта с добавлением битума и смолы, – пояснили рабочие. – Мы латаем небольшие участки дороги с соблюдением технологий, при температуре до –10..–15 градусов.


популярное за неделю

Мнение

80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель
Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип
С кем воюем, дядя?
С кем воюем, дядя? Виктор Шендерович