Фотофакт: Как в Барановичах проводят ямочный ремонт 1 6.03.2018, 16:47

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Жителей города удивили действия дорожников.

В редакцию intex-press.by 6 марта позвонил читатель и сообщил, что на улице Куйбышева во время ремонта дорожного покрытия асфальт кладут прямо в лужи.

В этот день ямочный ремонт дорожного покрытия на ул. Куйбышева проводили рабочие УКРСП «Барановичиремстрой». Перед укладкой асфальта дорожные рабочие удаляли воду и грязь из фрезерованных участков.

– Сначала вокруг ямы мы вырезаем фрезой асфальт, затем выдуваем пыль, грязь и воду специальным аппаратом и заполняем вырезанное отверстие смесью асфальта с добавлением битума и смолы, – пояснили рабочие. – Мы латаем небольшие участки дороги с соблюдением технологий, при температуре до –10..–15 градусов.