В Сирии разбился российский транспортный самолет 6.03.2018, 16:45

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На борту самолета находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

При заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26; по предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли, сообщает Минобороны РФ во вторник, сообщают РИА Новости.

"Шестого марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли", — говорится в сообщении.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.