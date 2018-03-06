«Герой нового времени»: Джефф Безос стал самым богатым человеком планеты 3 6.03.2018, 16:59

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Джефф Безос

Фото: EPA

Состояние основателя Amazon — 112 миллиардов долларов.

Своего ближайшего конкурента – основателя Microsoft Билла Гейтса – создатель Amazon обходит более чем на $20 млрд и на этом, похоже, останавливаться не собирается

Джефф Безос, больше двадцати лет назад запустивший онлайн-ретейлер Amazon, впервые в истории стал богатейшим человеком планеты с состоянием в $112 млрд, пишет forbes.ru.

Всего год назад он вошел в тройку лидеров с $72,8 млрд, уступив старожилам рейтинга — основателю Microsoft Биллу Гейтсу и гендиректору Berkshire Hathaway Уоррену Баффету. Таким образом, за год Безос увеличил свое состояние больше чем на треть.

Причин у столь ошеломительного успеха несколько. С одной стороны – постоянный рост акций американской корпорации Amazon. В 2007 году компания вышла на IPO, разместив ценные бумаги по $34 за штуку. Сейчас они торгуются на уровне $1485.

С другой – Безос единственный из пятерки богатейших людей планеты, кто не присоединился к Giving Pledge («Клятва Дарения»). Тот же Гейтс, по подсчетам Forbes, за всю жизнь передал на благотворительность более $36 млрд. Интересно и то, что пока что совладельца Amazon нельзя назвать богатейшим человеком в истории. В 1999 году состояние Гейтса составило $90 млрд, в сегодняшних долларах — это $134,6 млрд млрд.

Как бы то ни было, но теперь Безос – новый лидер главного рейтинга Forbes. Что мы знаем о самом богатом человеке мира?

Владелец детского лагеря

Джефф Безос родился в 12 января 1964 в Альбукерке, Нью-Мексико. Его родители, Жаклин и Тед Йоргенсены, развелись, когда он был еще маленьким. Через некоторое время его мать вышла замуж за кубинского эмигранта Мигеля Безоса и дала его фамилию своему сыну.

В детстве Безос-младший уже проявлял интерес к тому, как работают разные электрические приборы, превратив гараж своих родителей в лабораторию и заполнив дом различными сконструированными им сами устройствами. В подростковом возрасте он переехал с семьей в Майами и увлекся компьютерной техникой. В это же время он открыл свой первый бизнес, который назвал «Институт мечты». Это был образовательный летний лагерь для четвертого, пятого и шестого классов.

В 1986 году Безос с отличием окончил Принстонский университет и получил степень бакалавра по информатике и электротехнике. После выпуска он нашел работу в нескольких фирмах на Уолл-стрит, в том числе Fitel и Bankers Trust. Позднее возглавил инвестиционную фирму D.E. Show, став ее самым молодым вице-президентом в истории. Именно там он встретил свою жену.

Несмотря на прибыльную должность и успешную карьеру в сфере финансов, Безос решил пойти на рискованный шаг и начать бизнес в зарождающейся сфере электронной коммерции. Он ушел с работы в 1994 году и переехал в Сиэтл, где, сделав ставку на неиспользованный потенциал интернет-рынка, открыл книжный онлайн-магазин.

Пионер сетевой коммерции

Первый офис молодой компании располагался в обычном гараже двуспального дома, который питался от трех солнечных батарей. Там вместе с несколькими сотрудниками Безос разрабатывал программное обеспечение. После создания бета-версии сайта, предприниматель пригласил 300 друзей на пробное тестирование. Получив положительные оценки своей работы, Безос открыл Amazon.com, который назвал в честь извилистой южноамериканской реки. Это был июль 1994 года.

Создание Amazon совпало с новым постановлением Верховного суда США, которое освобождало компании, занимающиеся почтовыми отправлениями, от взимания налогов с продаж в государствах, где у них нет офлайн-магазинов.

Успех компании был стремительным. Оставаясь обделенным вниманием средств массовой информации, компания Amazon.com в течение первого месяца начала продавать книги по всей территории Соединенных Штатов и 45 других зарубежных стран. За два месяца продажи достигли 20 000 долларов в неделю. Компания росла быстрее, чем Безос и его команда могли спрогнозировать.

Впервые как о новом явлении на рынке об Amazon.com заговорили в 1997 году. Многие аналитики рынка тогда сомневались, сможет ли компания сохранить свои позиции. Причиной недоверия являлся всеобщий тренд на запуск собственных сайтов электронной торговли традиционных розничных продавцов. Однако вопреки прогнозам два года Amazon.com не только продолжал стремительно расти, но и опережал конкурентов, став лидером в индустрии электронной коммерции.

Безос продолжал расширять ассортимент Amazon, не останавливаясь только лишь на книгах. В 1998 году он запустил продажу компакт-дисков, а затем на сайте появилась одежда, электроника, игрушки и многое другое. В то время как многие интернет-компании начала 90-х годов со схожей моделью функционирования стремительно закрывались, Amazon процветала. В 1999 году был назван человеком года по версии журнала Time. Ежегодные продажи также заметно выросли по сравнению с 1995 годом: тогда они составляли $510 000, в 2011 году – уже $17 млрд.

С 2013 года на волне популярности онлайн-сервиса Netflix Amazon стала выпускать сериалы собственного производства, среди которых «Человек в высоком замке», «Тик» и «З: начало всего».

В 2012 году Безос был назван «Бизнесмен года» по версии Fortune. Он также фигурировал в списке Fortune пятидесяти великих лидеров мира три года подряд, возглавив список в 2015 году.

В мае 2016 года Безос продала чуть более миллиона акций компании за $671 млн, что стало самой большой суммой, которую Безос получал с продажи акций Amazon. Однако уже 4 августа 2016 года он продал еще один миллион своих акций по цене 756,7 млн ​​долларов. По состоянию на 19 июня 2016 года Джефф Безос владел 83,9 млн акций Amazon. Это примерно 16,9% от всех находящихся в обращении акций, рыночная стоимость которых составляла $83,9 млрд.

Мечты о космосе

Компанию Blue Origin, специализирующаяся на космических полетах и запуска человека в космос, Безос основал в 2000 году, но долгое время о ней ничего не было известно. О ее существовании все узнали только в 2006 году, когда Безос скупил огромную часть земель в Западном Техасе, которую использовал в качестве полигона. В интервью журналу Wired в 2011 года Безос заявил, что он основал космическую компанию, чтобы «кто угодно мог выйти в космос» и что одна из основных целей — уменьшение стоимости и повышению безопасности полетов. Такой необычный выбор вложения денег объясняется его увлечениями космическими путешествиями.

Еще в 1982 году, когда 18-летний Безос должен был произносить прощальную речь для выпускников, он дал интервью Miami Herald, в котором сказал, что хочет построить космические отели, парки развлечений и колонии для 2 или 3 млн человек, которые будут находиться на орбите. «Вся идея состоит в том, чтобы сохранить Землю, — сказал он газете. — Цель состоит в том, чтобы иметь возможность эвакуировать людей. Планета станет большим парком».

В 2013 году Безос обсудил возможности и стратегии коммерческого космического полета с миллиардером Ричардом Брэнсоном, основателем Virgin Group и председателем Virgin Galactic. «Я предвижу Великую инверсию, — говорит Джефф Безос. — Процесс космической коммерциализация, который продлится около сотни лет, приведет к тому, что миллионы людей будут жить и работать в космосе».

23 ноября 2015 года космический аппарат Blue Origin New Shepard успешно вылетел в космос, достигнув запланированной испытательной высоты 100,5 километра, прежде чем выполнил вертикальную посадку на стартовой площадке в Западном Техасе. В настоящее время Blue Origin строит шесть транспортных средств для всех этапов испытаний: полетов без пассажиров, рейсов с испытуемыми пассажирами и еженедельными коммерческими рейсами (их запуск запланирован на 2018 год).

В сентябре Дефф Безос 2016 года заявил, что он надеется колонизировать всю солнечную систему. Недавно Безос также сообщил, что он ежегодно продавал акции Amazon на сумму от $1 млрд, чтобы вложить их в Blue Origin.

Непрофильный издатель

«Я ничего о газетном бизнесе не знаю, но однажды сказал сам себе: «Почему бы мне не стать кандидатом в покупатели The Washington Post?« — говорил Безос. В августе 2013 года он купил это издание за $250 млн наличными. Причиной продажи прежним владельцем Юджином Майером стала неудовлетворительное финансовое положение медиа, выручка которого за последние 10 лет сократилась более чем на 30 %. По состоянию на май 2013 года, средний тираж недели составлял 474 767 экземпляров, что делает ее одной из крупнейших газет в США.

Самым известным эпизодом в истории газеты стала публикация расследования, спровоцировавшего Уотергейт — один из крупнейших политических скандалов в истории США, приведший к отставке президента Ричарда Никсона. По этим событиям был снят фильм «Вся президентская рать».

В общей сумме журналисты the Washington Post получили 47 Пулицеровских премий, 6 из них в 2008 году, 18 стипендий Нимана и 368 призов Ассоциации фотографов Белого дома.

Инвестор Google

Безос является одним из первых акционеров Google. В 2008 году он вложил в акции компании $250 000. Инвестиции быстро окупились. Сейчас 3 млн акций стоят примерно $3,1 млрд.

В сентябре 2016 года Безос был удостоен премии Хайнлайна за достижения в области коммерциализации космоса, которая принесла ему 250 000 долларов. Призовые деньги были пожертвованы студентам для исследования и развития космоса.