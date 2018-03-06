Украинские власти призвали крымчан к бойкоту «выборов» президента РФ 2 6.03.2018, 17:09

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Проведение страной-оккупантом выборов Крыму нарушает все законы и нормы.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан не участвовать в выборах президента России на территории полуострова, которые пройдут 18 марта. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовано 6 марта.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах на временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республике Крым и Севастополе", – сказано в заявлении.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что, согласно закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим: никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится. В свою очередь все органы власти, которые Россия создала на полуострове, и принятые ими решения признаются Украиной нелегитимными и незаконными, включая проведение выборов президента РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что международное сообщество признало оккупацию и аннексию Крыма незаконными, а действия РФ были осуждены. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы №1988 от 27 марта 2014 года подтвердила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Незаконный референдум, который был организован РФ на полуострове 16 марта 2014 года, и аннексия не признаются Советом Европы, отметили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Проведение страной-оккупантом выборов в АР Крым является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Хельсинкского заключительного акта от 1 августа 1975 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/205 от 9 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь", Генеральной Ассамблеи ООН №68/262 от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины" и других международно-правовых актов", – говорится в заявлении.