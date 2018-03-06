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Какие банкноты белорусы подделывают чаще всего

  • 6.03.2018, 17:28
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За год банки обнаружили 1 034 поддельных дензнака.

По итогам 2017-го банковские работники выявили 1 030 поддельных банкнот и 4 поддельные монеты. По сравнению с 2016-м общее количество обнаруженных фальшивок уменьшилось на 8,4 процента.

Такие данные обнародовал сегодня Нацбанк.

В Минске выявлено 47,5 процента всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 3,7-13,1 процента. Фальшивки были изъяты из денежного обращения в 46 населенных пунктах.

Основную массу традиционно составили доллары США – 47,6 процента. Доля российских рублей – 32,9 процента, евро – 14,8 процента, белорусских рублей – 4,2 процента.

Немного более 0,5 процента пришлось на единичные банкноты юаня, фунта стерлингов и злотого.

По итогам 2017-го число выявленных фальшивых долларов США и российских рублей меньше, чем в 2016-м, на 9,9 и 22,4 процента соответственно.

Количество же подделок евро увеличилось на 21,6 процента, а белорусских рублей – на 24 штуки.


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