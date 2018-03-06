Борис Джонсон: Лондон решительно ответит по делу Скрипаля 9 6.03.2018, 17:43

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Борис Джонсон

Ни одна попытка убийства на территории Великобритании не останется безнаказанной.

Состояние бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля остается критическим. Британия расследует возможное отравление. В Москве говорят, что ничего об этом не знают, пишет "Настоящее время".

Реакция Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что отравленный в Солсбери мужчины - бывший российский разведчик, который получил в Великобритании убежище.

"Мы не можем указать пальцем ни на кого конкретного, обвинив их в причастности к этому", - заметил Джонсон. Но, по его словам, он знает, что у людей "возникнут подозрения о причастности властей" к отравлению Скрипаля.

Он также заявил, что власти будут продолжать настаивать на расширении санкций в отношении российских властей и российских компаний.

"Ни одна попытка убийства на территории Великобритании не останется безнаказанной", - подчеркнул министр, который занимает жесткую позицию в отношении нынешних российских властей.

Реакция России

Кремль ничего не знает о возможном отравлении в Великобритании бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, не могу вам высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", – сказал Песков.

Он также отметил, что России не поступало обращений о сотрудничестве в расследовании инцидента с бывшим сотрудником ГРУ.

"Москва всегда открыта к взаимодействию", – добавил Песков.

Посольство РФ в Лондоне после отравления Срипаля заявило:

"Считаем, что британские власти и правоохранительные органы должны незамедлительно вмешаться, проинформировать посольство и британское общество о реальном положении вещей с тем, чтобы положить конец демонизации России".

Тем временем член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, которого Лондон подозревал в причастности к отравлению экс-сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, полагает, что инцидент со Скрипалем может быть использован британскими спецслужбами для провокации против России.

"Англичане страдают фобиями. Если что-то случается с русскими, сразу ищется российский след. Пока в отношении происшедшего со Скрипалем никаких официальных заявлений не было. Но исключать того, что СМИ попытаются раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб нельзя", – считает Луговой.

Поиск "российского следа" в связи с инцидентом может проходить по сценарию расследования смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, считает и бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого британское следствие также называло причастным к случившемуся с Литвиненко.

"Если Скрипаля действительно кто-то отравил, если это не случайность, то это, конечно, провокация британских спецслужб, направленная на дискредитацию, в первую очередь, российских органов власти накануне президентских выборов", – сказал Ковтун.

При этом он не исключил, что "раскручивание антироссийского сценария" может быть похожим на расследование смерти Литвиненко.

Что произошло

5 марта стало известно, что в Великобритании с признаками отравления были найдены бывший российский военный разведчик 66-летний Сергей Скрипаль и 33-летняя женщина. (BBC сообщает, что это его дочь Юлия Скрипаль).

Woman critically ill in Salisbury hospital alongside former Russian spy is his daughter, Yulia Skripal https://t.co/r7v3QlyaTT — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 6 марта 2018 г.

По состоянию на 6 марта они остаются в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии.

Часть центра города Солсбери на юге Британии была закрыта, специалисты в защитной одежде проводили работы по обеззараживанию улиц.

"Мы ведем несколько исследований, чтобы точно определить, что привело к тому, что эти два человека потеряли сознание, и выяснить, есть ли признаки преступной деятельности", – сообщил представитель полиции графства Уилтшир Крейг Голден.

По сообщению ВВС, отравление произошло в воскресенье. Что именно стало причиной – неизвестно.

Sky News сообщает, что инцидент произошел в торговом центре Maltings в Солсбери. Полиция сообщила, что оба пострадавших были найдены без сознания на скамье, а свидетели рассказали, что они "выглядели так, как будто приняли что-то очень сильное".

Кто такой Скрипаль

Скрипаль служил в ГРУ, но в 1999 году ушел в отставку в звании полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его и обвинила в госизмене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что он был завербован еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.

9 июля 2010 года тогдашний президент России Медведев помиловал Скрипаля, который к тому времени отсидел 5,5 лет. После этого его и еще троих граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года, в том числе Анну Чапман.