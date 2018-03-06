«Людям просто не на чем добраться до дома поздним вечером» 8 6.03.2018, 17:49

3,270

Некоторые пассажиры маршрутки Новополоцк — Минск вынуждены были ехать больше 160 километров стоя.

После отмены частных маршруток, которые курсировали из Новополоцка в Минск каждый час, людям пришлось пересесть на государственный транспорт, пишет kp.by. Но маршрут Новополоцк - Минск по-прежнему остается одним из самых проблемных направлений даже после введения дополнительных автобусов.

Читательница рассказала, как вместо «мягкого междугороднего скоростного автобуса», как написано на билете, попала в небольшой микроавтобус, где из-за нехватки посадочных мест некоторые пассажиры вынуждены были ехать до Минска стоя. А это больше 160 километров!

- Маршрутка была забита полностью, из Полоцка люди даже не смогли поехать. А от Лепеля ехали кто стоя, кто сидя в проходе на сумках, - вспоминает Диана. - Но и на этом все не закончилось, так как ехали мы довольно поздно (вечером, около 19), в Бегомле водитель взял еще пару женщин из Замосточья. Людям просто не на чем было добраться до дома поздним вечером, и они слезно просили не оставлять их на морозе. Соответственно, и они ехали стоя, благо их населенный пункт был недалеко.