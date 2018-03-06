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В Литве задержали фуру с белорусскими сигаретами почти на €800 тысяч

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  • 6.03.2018, 18:10
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Водитель тягача был задержан.

28 февраля сотрудники Криминальной полиции ГПК Мариямпольского округа, проверяя полученную информацию, на дороге Калвария-Будзиско (в деревне Салапераугис, Калварийская мэрия) задержали тягач с полуприцепом, пишет Delfi.

Внутри полуприцепа был ничем не замаскированный груз контрабандных сигарет: 500 коробок, в которых было 250 000 пачек сигарет NZ Gold Super slim с белорусскими бандеролями.

Транспортным средством управлял житель Калварийской мэрии 1985 г.р.

По предварительным данным, стоимость этого груза со всеми налогами 787 500 евро. Водитель тягача был задержан, начато расследование по факту контрабанды. За преступление грозит лишение свободы на срок до 7 лет.


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