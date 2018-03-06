Исповедь «тролля»: Кремлеботами работают неудачники 2 6.03.2018, 18:20

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Фото: shutterstock

Грустные будни российской «фабрики троллей».

О том, что творится в цехах знаменитой петербургской «фабрики троллей» (компании «Агентство интернет-исследований»), впервые подробно рассказал 3 года назад, в марте 2015-го, ее бывший сотрудник Марат Буркхард, передает "Радио Свобода".

Вскоре еще несколько бывших «кремлеботов» дали интервью о том, что происходит в различных отделах Фабрики, а Людмила Савчук даже подала в суд и выиграла дело против своего работодателя.

Марат Буркхард участвовал в весьма абсурдном проекте: оставлял тысячи комментариев под новостными сообщениями на малопосещаемых форумах провинциальных городов. По нашим сведениям, его отдел теперь расформирован. Однако, несмотря на все разоблачения, десятки «кремлеботов» продолжают трудиться в Петербурге, создавая фальшивые аккаунты в соцсетях и заваливая комментариями российские и иностранные сайты. Перед выборами президента России их активность возросла.

16 февраля в США специальный прокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения 13 российским гражданам. В обвинительном документе говорится о том, что "Агентство интернет-исследований", финансируемое Евгением Пригожиным, в 2014–2016 годах пыталось расколоть американский электорат перед выборами президента США.

Опираясь на американские данные, журналисты телеканала "Дождь" установили структуру руководства "фабрики". Согласно этой публикации, руководят агентством "верховные тролли" Михаил Быстров и Михаил Бурчик. Оперативным управлением иностранного отдела занимается Джейхун Асланов, ему помогала Катарина Аистова. У Катарины было два помощника – дежурные менеджеры Агата Бурдонова и Максим Елфимов. Бурдонова вышла замуж за работающего в компании Facebook программиста Дмитрия Федорова и в декабре 2017 года переехала жить в США. Бывшая сотрудница "фабрики" даже не думала скрывать, что покинула Россию, в январе опубликовала на своем Youtube-канале видео о своей жизни в Америке, но удалила его после публикации "Дождя".

До недавнего времени о деятельности "фабрики" рассказывали только бывшие сотрудники. Однако в начале февраля в Телеграме появился канал под названием "Исповедь кремлебота". Автор утверждает, что он – действующий тролль, работает "в отделе русскоязычных "ботов-срущих-в-комменты", которых даже внутри фабрики считаются вторым сортом".

Дать интервью Радио Свобода "кремлебот" отказался, испугавшись, что это может привести к его деанонимизации. Однако разрешил цитировать свой канал.

У нас нет доказательств того, что "кремлебот" – подлинный сотрудник "фабрики", но его бывшие коллеги, к которым мы обратились за консультацией, говорят о достоверности его рассказов. "Кремлебот" пишет, что получает 35 тысяч рублей, с премиями получается 40–45. При этом "штрафуют за любую мелочь, и на приличные суммы, так что иногда получается, что вся бонусная часть оказывается съедена".

"Фабрика троллей", когда-то работавшая в Ольгино, а затем на улице Савушкина, теперь существует по новому адресу в Петербурге: улица Оптиков, д. 4, корпус 3. Забавно, что гугл-карты выдают при поиске этого адреса "офисы кремлеботов".

Основное поле деятельности автора канала "Исповедь кремлебота" – Youtube. Он даже публикует список "фабричных" аккаунтов, откуда идут фальшивые комментарии. Атакуют кремлеботы и Youtube-канал Радио Свобода. Последнее их нашествие случилось в феврале, когда был опубликован видеосюжет о том, что США обвинили российских военных в распространении интернет-вируса NotPetya.

Мы публикуем выдержки из канала «Исповедь кремлебота», объединив их по темам

Что за люди работают троллями?

В основном, неудачники. Те, кого не берут на какую-либо другую нормальную работу. Если пообщаться на эту тему в коллективе, то почти все говорят: "Никуда не брали, а сюда взяли".

Есть, конечно, технические спецы, методисты, начальники. Они нормальные деньги получают. Стандартный же тролль – существо зашуганное и слабое.

Что касается политических взглядов, то на собеседовании при трудоустройстве на этот счет задают вопросы. Но по моим наблюдениям, действительно идейных, которые вот на самом деле верят в крымнаш, путинкрут и так далее, немного. Процентов 5–10. Остальным без разницы, о чем строчить комменты.

Но есть интересный психологический момент. Занимаясь подобной работой, люди начинают искать самооправдания и зачастую находят.

Текучка действительно большая. Перед трудоустройством никто толком не объясняет, чем ты будешь заниматься. Суть работы понимаешь, только когда уже приступил к ее выполнению.

Не все выдерживают заниматься такой тупейшей деятельностью. Нормальных людей изматывает за 2–3 месяца.

Еще один фактор: иногда набирают настолько неумных людей, что они не могут и два слова связать. Приходится от них избавляться.

Также не все успевают выполнять план по количеству комментов, тоже перегорают со временем.

Но есть и люди, которые годами сидят, и их, видимо, всё устраивает.

И еще, как я писал ранее, есть совсем идейные, которым эта работа в удовольствие, и они, наверное, просыпаются утром с улыбкой, что пора идти на любимую работу и противостоять госдепу, либералам, пятой колонне и так далее.

У нас на фабрике есть самый настоящий репетитор по русскому языку.

Если сильно накосячишь в каком-то слове или неправильный оборот употребишь или совсем криво предложение построишь, то вызывает к себе и проводит беседу. Это не шутка. Некоторые индивиды вообще от него не вылезают, настолько всё плохо.

Ну а если человек совсем не вытягивает – увольнение.

Испытываю диссонанс от того, что называю себя кремлебот, тролль. Потому что сами себя мы так не именуем.

Какие мы, в конце концов, боты, если живые люди за компьютерами сидят.

О структуре фабрики троллей

"Фабрика троллей – это довольно большая структура с несколькими отделами. Кроме тех, кто "срёт в комменты", есть еще люди, которые ведут подставные СМИ, есть иностранные отделы, которые направлены на другие страны (речь не только про Украину). Есть люди, которые занимаются массовыми накрутками через ботнеты.

Само наименование "кремлебот" по сути не совсем верное.

Потому что заказ может прийти не только из Кремля. Может обратиться и какой-либо влиятельный человек, например, владелец банка, аэропорта, завода и так далее.

А иногда бывают и совершенно коммерческие заказы. От фабрики отпочковались несколько компаний, которые в частном порядке оказывают подобные услуги.

Допустим, у вас интернет-магазин гигантских надувных желтых уточек. Уточки эти очень некачественные и сдуваются от первой же дубинки омона. Соответственно, в интернете у вас полным-полном негативных отзывов. Что делать?

Можно заплатить деньги дочерней структуре фабрики троллей, и на сайты с отзывами немедленно набежит толпа закаленных сетевыми баталиями с либералами моих (бывших) коллег и расскажет, насколько хороши ваши надувные уточки, а те, кто пишет про них плохо – "конкуренты, которые завидуют".

Есть и противоположная услуга вариант – утопить конкурента в негативе.

Минимальный тариф – 20 тысяч в месяц, но если с репутацией совсем плохо – придется выкладывать многие сотни тысяч рублей.

Не верьте отзывам в интернете!

О подготовке к выборам

Всех сотрудников фабрики обязали идти на выборы. Сказали голосовать за кого угодно, но сходить надо. Отчитываться будем фоткой из кабинки. Кто не пойдет – останется без премии.

С Грудининым вообще смешно. Половину дня пишу комменты типа: "Какой смысл в забастовке, все идем голосовать за Грудинина! Он реально против Путина! Нет смысла сидеть дома! Все за Грудинина!"

Вторую половину занимаюсь тем, что доказываю, какой он недостойный, лживый, отвратительный. Счета за границей, миллиарды вывел из страны, нарушает законы, не платит налоги, да и вообще камуняка.

Говорят, после 18 марта будут сокращения штата. Посмотрим, удержусь ли на месте. На самом деле, не сильно бы расстроился.

Качество комментов снизилось

Возможно, вы заметили, что в последнее время снизилось качество комментов в исполнении кремлеботов.

Раньше приходилось подбирать какие-то аргументы, цифры смотреть, росстат, википедию открывать в конце концов. Теперь можно ограничиться оскорблениями.

Мне обидно с профессиональной точки зрения, раньше было интереснее.

Но все-таки, почему?

Первое – увеличение числа "протестно настроенных граждан".

Ты им один развернутый коммент – они тебе сто. Поэтому лучше сто на сто, не важно, какого качества.

Второе – переубедить противников действующего курса мы уже не можем, и не беремся за это. Сейчас идет борьба за основную массу населения. А с этой самой массой надо говорить на ее языке. Проще надо быть, и народ к вам потянется. Или к нам.

Знаете, зачем кремлеботы в комментах постоянно оскорбляют Навального одними и теми же словами? "Анальный", "овальный", "сисян" и так далее. Понятно, что по методичке, но с какой целью?

Для "установления стойкой ассоциативной связи". Вот слышишь ты "Навальный", и тебе в голову сразу приходит какой-нибудь гадкий эпитет. По крайней мере идея такая, не знаю, работает ли на практике.

О предъявленных в США обвинениях Пригожину и его подручным

Это обвинения против больших начальников, некоторых из которых никто и не видел ни разу. Рядовых сотрудников не коснулось, но я думаю немного все поднапряглись.

Евгений Пригожин

Иностранный отдел существует давно: по крайней мере, как я устраивался на фабрику, он уже был. Набирают туда людей со знанием английского приличного уровня. Сидят они отдельно, у них там своя кофемашина, и мы особо не пересекаемся. В последние годы отдел только разрастается, но все равно до русского пока далеко.

Видел ли я своими глазами, что они бомбили американские социальные сети и топили за Трампа? Нет, не видел и подтвердить не могу. Но вполне могу это допустить, иначе зачем столько англоговорящих.

Периодически у них проходят собрания не только по работе, но и разборы английского. По всей видимости, важно не спалиться, что они не настоящие американцы.

Кстати, если подучу английский до хорошего уровня, то смогу к ним перевестись, и зарплата вырастет. С такими перестановками проблем на фабрике нет.

Хотя я не сильно бы хотел этого, впечатление они на меня производят неприятное. Высокомерные какие-то, что ли.

Всем пофиг

Чем дольше работаю, тем больше убеждаюсь, что фабрика – это проект по распилу денег.

Нет, ну представьте себе, сидит куча человек в одном офисе и строчат комменты по методичке.

Это так тупо, что у меня слов нет. Можно ведь было реального компьютерного бота сделать, который бы еще быстрее отвечал.

Тем более, учитывая качество комментов в последнее время, запрограммировать его можно легко. Видит ключевое слово "навальный" – выдает "лёшка овальный". Видит "путин" – пишет "крут." Видит "обама" – пишет "обезьяна". Но компьютерную программу дорого не продашь Кремлю. А вот фабрику с огромным фондом заработной платы – запросто.

Никто тут на самом деле не хочет бороться с оппозицией. Учредители – пилят бабки. Простой тролль – пашет на зарплату. Всем пофиг. А мне больше всех.

Существование кремлеботов (тогда еще "едроботов") знающие люди просекли давно. Однако в последние полгода о нашем присутствии в инфопространстве узнали вообще все.

И это плохо для фабрики не только потому, что наши комменты перестали воспринимать всерьез. Ирония состоит в том, что люди стали воспринимать любые провластные комментарии как проплаченные. Забавно, когда накидываются на обычного человека с прокремлевской позицией – "кремлебот, мразь, тебя купили!" Смотреть на это очень смешно.

Моя мысль состоит в том, что теперь, чем больше мы выдаем сообщений в мир, тем больше вредим власти. В плюс уже ничего не идет. Какая ирония, не правда ли?

Сейчас у нас установка писать: "Я реальный человек, я реально за Путина, почему ты называешь меня ботом?"

Но уже поздно.

Стоит ли вступать с кремлеботом в спор?

Я считаю, что нет. Лучше оставить коммент неотвеченным, чем завязать дискуссию и раскрутить ветку. Обсуждение привлечет лишнее внимание, а первый (кремлеботский) комментарий увидит большее число человек.

Фабричные меры безопасности

– "Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации". Можете смеяться, но этой бумажки реально боятся большинство коллег.

– Когда ты попадаешь на фабрику, когда начинаешь заниматься такими вещами, скажем так, социально неодобряемыми, то, соответственно, и сам не захочешь какому-то говорить, что ты кремлебот.

– Камеры наблюдения. Они везде. Предыдущего сливщика информации разоблачили как раз из-за записей с камер наблюдения.

– Пропускной режим. Очень строгий.

– Общая атмосфера секретности, общего дела, того, что "мы все в одной лодке". Вместе прячемся от журналистов у входа, вместе зашториваем окна от фоторепортеров, ну и плюс начальство промывает мозги на эту тему.

– Программа учета рабочего времени установлена на каждом компьютере, и всё, что ты делаешь, видит твой начальник.

– Ходящие внутри стен фабрики легенды о тех несчастных, что попались на разглашении.

Хех, я не считаю себя диверсантом, а меня, похоже, считают. Вот только что разослали всем сотрудникам сообщение-напоминание о "возможных последствиях" за "несанкционированное разглашение конфиденциальной информации".

Интересно, это в мой огород или совпало? Похоже, в мой.