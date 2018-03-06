Отец Михаила Жизневского: Наш сын стоял за свободу как Украины, так и Беларуси 2 6.03.2018, 18:22

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Президент Украины сделал подарки родителям Михаила Жизневского.

Президент Украины Петр Порошенко подарил родителям Михаила Жизневского путевки в санаторий в Черниговской области и инвалидную коляску Нине Жизневской, сообщает «Гомельская Весна».

О нуждах родителей Петру Порошенко стало известно от украинского посла, который вместе с заместителем посетил супругов в начале января текущего года. Нина Васильевна из-за проблем с опорно - двигательным аппаратом уже длительное время не может выходить на улицу, и инвалидная коляска для нее - возможность дышать свежим воздухом.

Журналисты посетили родителей Михаила Жизневского - Нину и Михаила:

- Как к вам относится президент Украины Петр Порошенко?

Нина: Он нам помогает всегда, даже сказал дипломату, если что-то нам нужно, чтобы сообщал и будет стараться нам помогать. Как только президенту сказали, что нужна инвалидная коляска - сразу купили, привезли. Вот организовали нам вместе с мужем санаторий, посол сказал, что завезут нас и туда и обратно.

- Изменилось ли ваше отношение к украинской революции, Майдану, где погиб ваш сын?

Михаил: Майдан спровоцировало тогдашнее правительство Украины, президент страны. Люди видели, что нет справедливости, что президент обнаглели, пришло время его менять, а уходить он не хотел. Майдан был мирным, он себя оправдал - президент был вынужден бежать из Украины. Но, до этого, он дал приказ расстреливать моего сына и большое количество людей, которые сейчас входят в Небесную сотню, которую почитает вся Украина.

Жаль, что прокуратура до сих пор не расследовала эти убийства, не наказала виновных в расстреле мирных безоружных людей, которые стояли за свободу своей нации. Наш Михаил стоял за свободу как Украины, так и Беларуси. В палатке, где Миша жил на Майдане, стоял наш БЧБ флаг.

Нина: Я считаю, люди правы, что вышли на улицу. Они решали свои проблемы, он был нужен. Хотя, конечно, людей, которые там погибли, их детей, жен, жаль. Это не дай Бог такую трагедию. Но, если бы сел Янукович за стол переговоров с протестующими, не было бы жертв, а он дрожал за свою шкуру - вот и получился Майдан. Там сейчас стало лучше, когда я туда приезжаю, я отдыхаю душой, а тут как в какой-то тюрьме сижу.

- Как вы оцениваете сейчас общественно-политическую ситуацию в Беларуси?

Михаил: Лукашенко загнал наш народ в нищету. Люди живут даже не как рабы, потому что тех хорошо кормят, а у нас людям не хватает даже на еду. Многие пенсионеры купят лекарства, оплатят коммуналку и остаются голодные.