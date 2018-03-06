Пять автомобилей из 90-х, которые популярны и сейчас 11 6.03.2018, 18:39

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Фото: alpina-automobiles.com.

Многие из этих моделей получили статус культовых и славу неубиваемых.

На улицах современных городов довольно часто встречаются автомобили 1990-х годов. Многие из этих моделей получили статус культовых и славу неубиваемых, так как для них 500 000 километров – далеко не предел. Рассматриваемые автомобили очень разные, но их объединяет востребованность на рынке, практичность и невероятная живучесть, пишет novate.ru.

Mercedes-Benz E-Class - легендарный автомобиль родом из 1990-х.

Фото: drive2.ru.

1. Mercedes-Benz E-Class (W124)

Немецкий седан Mercedes-Benz W124.

Фото: fotostation.ru.

Седан бизнес-класса Mercedes-Benz W124 выпускался с 1984 по 1996 год. В наши дни тысячи автомобилей этой модели бегают по всему миру. Бензиновые инжекторные моторы объемом от 2,0 до 5,0 литров при должном уходе выхаживают до 500 000 километров, а дизели и вовсе считаются «миллионниками».

«Волчок» - Mercedes-Benz W124 с 5-литровым двигателем.

Фото: classics.honestjohn.co.uk.

Самым слабым местом немецкого бизнес-седана является его кузов. Он сделан из толстой стали, но со временем все же ржавеет, особенно пороги, лонжероны и «стаканы». А так, найти «живой» экземпляр Mercedes-Benz W124 без явных проблем все еще можно.

2. BMW 5 Series E34

Знаменитый «биммер» 90-х - BMW 5-й серии в кузове E34.

Фото: drive2.ru.

Извечный конкурент «Мерседеса», BMW 5-й серии, является героем множества криминальных историй о бандитах 90-х. Но в реальной жизни большинство этих машин принадлежали обычным людям. Правда, среди них находилось немало любителей погонять с ветерком. Именно поэтому найти «живой» экземпляр «пятерки» E34 сейчас довольно непросто.

360-сильная BMW ALPINA B10 BITURBO выдает максимальную скорость до 290 км/ч.

Фото: alpina-automobiles.com.

Сохранившиеся экземпляры BMW E34, как и 20 лет назад, радуют владельцев хорошей динамикой, чуткой управляемостью, комфортом при длительных поездках. Выбирая подержанный автомобиль, не стоит брать самые бензиновые двигатели объемом до 3 литров, как слишком слабые. V-образные 8-цилиндровые и турбодизели также стоит избегать по причине меньшего ресурса и дорогого ремонта.

3. Audi A6 (C4)

Audi 100 и А6 выпускались в кузове C4 с 1990 по 1997 год.

Фото: commons.wikimedia.org.

В начале и середине 1990-х годов немецкие седаны Audi 100 подкупали водителя оцинкованным кузовом и полным приводом. В наши дни эти машины популярны опять-таки кузовом, который является почти что вечным, и невысокой стоимостью.

Классический салон Audi 100 C4.

Фото: yandex.ru.

4. Volkswagen Passat B3/B4

Практичный универсал Volkswagen Passat B3 Variant.

Фото: darauto.com.ua.

В отличие от предыдущих моделей, Volkswagen Passat – автомобиль более низкого класса. Но эта машина также заслужила статус легенды 1990-х. Passat B3 начали выпускать в 1988 году, а в 1993 был проведен рестайлинг, затронувший, прежде всего, внешний вид автомобиля. Тысячи седанов и универсалов Passat B3/B4 известны как неприхотливые машины с очень надежной подвеской и долговечным двигателем. К тому же, на рынке б/у машин Volkswagen доступен по весьма умеренным ценам.

Седаны и универсалы Volkswagen Passat B4 выпускались с 1993 по 1996 год.

Фото: autobelyavcev.ru.

5. Honda Accord

Японский седан Honda Accord пятого поколения (1993-1998 гг.).

Фото: commons.wikimedia.org.

Многочисленные седаны Honda Accord оставили о себе хорошую славу. Японские машины 1990-х имеют хорошую динамику и богатую комплектацию. Цены на подержанные Accord более чем доступные. К сожалению, эти машины в наших условиях быстро гниют, а оригинальные запчасти стоят довольно-таки немало.