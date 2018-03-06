Как поляки сделали из среднего по уровню чемпионата топ-зрелище 2 Антон Рогач, «Трибуна»

6.03.2018, 18:56

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Белорус съездил в Польшу и узнал, что заставило 30 тысяч человек пойти на футбол в мороз.

Белорусский футбол сам по себе не очень плох. БАТЭ постоянно радует нас еврокубками, а совсем недавно судьба чемпионата решилась на последних секундах заключительного матча. Что еще нужно для счастья? О таком сезоне, как у нас в 2017 году, большинство стран может только мечтать.

Кое-чему может позавидовать даже соседняя Польша. В частности, за последние 20 лет соседи играли на групповом этапе Лиги чемпионов лишь однажды – в сезоне 2016/17. Хотя в целом польский чемпионат сильнее нашего, по многим спортивным показателям мы вполне сопоставимы. В частности, по оценке Transfermarkt.com, только «Легия» и «Лех» по средней трансферной стоимости игроков выше БАТЭ. На всех остальных борисовчане могут смотреть свысока.

При всем этом, попадая в Польшу, ты чувствуешь себя гостем футбольной страны. В книжных магазинах целые стенды заполнены автобиографиями спортсменов. В отделах канцтоваров постоянно попадается продукция с изображением футболистов сборной. На телевидении матчи чемпионата Польши показывают в формате HD и обсуждают со всех сторон. К слову, у соседей больше 20 вариантов, как посмотреть спорт по телевизору на своем языке.

Квинтэссенция всего этого – посещаемость. С 2011 года она в среднем неизменно выше 8 тысяч человек. В сезоне 2016/17 средний матч Экстраклассы посетили 9,6 тысяч зрителей. «Легия» обычно собирает больше 20 тысяч болельщиков. За одним из матчей познаньского «Леха» наблюдали 41 тысяча зрителей.

В Беларуси больше 8 тысяч зрителей на матчах чемпионата собирается только по праздникам, а средняя посещаемость высшей лиги-2017 составила 2017 зрителей (и это по нашим меркам еще неплохо).

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В воскресенье в Варшаве состоялся матч 26-го тура чемпионата Польши между «Легией» и «Лехом». Он собрал больше 28 тысяч зрителей. Пикантности добавляет тот факт, что в Варшаве в этот день температура воздуха была ниже нуля. Цена билета на игру стартовала от 40 злотых (23 рублей).

Матч проходил на 30-тысячном стадионе «Войска польского». Это не самая вместительная арена в Варшаве: сборная выступает на 58-тысячном национальном стадионе. Добраться на матч «Легии» на метро проблематично: ближайшая станция находится в получасе ходьбы. Зато в том районе пролегает немало автобусных линий. Как бы то ни было, стадион «Войска польского» находится не на окраине столицы, а ближе к центру.

За два часа до матча в том районе уже достаточно живо. В радиусе километра дежурит полиция в полной экипировке. А предприимчивые поляки пытаются урвать у клуба кусок доходов, продавая атрибутику и фаст-фуд.

Больше всего людей тусуется около северной трибуны. Там продают билеты, оформляют карты болельщика. Многие идут во вместительный бар, где продается пиво и показывают прыжки с трамплина, в которых поляки весьма сильны.

Рядом – не менее вместительный фан-шоп. Там есть вообще все. Автокресла, повседневная одежда для детей и взрослых, часы, ручки Parker с логотипом и даже брендированные пустышки со слюнявчиками.

К 8 марта «Легия» предложила скидки на женскую одежду и продает в фан-шопе брендированный набор шоколадок за 24 злотых (14 рублей). Около стенда с оригинальной формой «Легии» ко мне подошел продавец-консультант и поинтересовался, не нужна ли помощь. Спросил его о цене формы.

– 249 злотых (144 рубля – прим.). В белой экипировке мы играем дома, в серой – на выезде, – подробно объяснил собеседник.

На первый взгляд очень дорого. Но парадокс (вернее, закон экономики) в том, что оригинальная экипировка в Беларуси стоит примерно столько же. БАТЭ продавал оригинальную майку за 130 рублей. Только в Борисове такую покупку, в силу определенной разницы в доходах, себе позволить могут немногие.

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Фанаты «Легии» и «Леха» между собой не дружат. Кажется, у болельщиков есть кричалки по отношению ко всем вражеским командам. Мотивы разные: кому-то предлагается засунуть вилку в задницу, кому-то что-нибудь другой, а некоторые просто «курвы». В целях безопасности стадион нельзя обойти по кругу. Обладатель билета на западную трибуну на восточную никак не попадет. Все огорожено – как в подтрибунных помещениях, так и в чаше стадиона.

За полтора часа до матча около входа на южную трибуну скопилось не менее сотни болельщиков. Ими оказались фанаты «Леха». Служба безопасности дотошно досматривала каждого и изучала содержание баннера.

– Как им удается проносить файеры? – вопрос к местным.

– Никто не знает.

К слову, в Польше, как и в других странах, использовать во время матчей пиротехнику запрещено. Клубы за это получают штрафы. Но болельщиков правила особо не останавливают. В воскресенье первыми перфоманс устроили гости из Познани (их было около тысячи).

А во втором тайме «зажгли» поклонники «Легии».

Перед началом матча хозяева традиционно затянули «Сон о Варшаве», автором которого является уроженец Беларуси Чеслав Немен.

Когда команды выходят на поле, привычный нам футбольный марш не играет. Гимн после построения тоже не звучит. Но благодаря болельщикам атмосфера на стадионе шикарна и без музыкального сопровождения.

«Легия» в итоге победила 2:1, но уровень игры обеих команд не впечатлил. В том же чемпионате Беларуси случаются не менее качественные поединки. Футболисты допускали много брака и загубили немало перспективных атак. Были и передачи вникуда на ровном месте. Вот, к слову, видеообзор.

Впрочем, главное в польском футболе совсем не уровень игры. 28 тысяч человек не просто пришли на арену, но и активно поддерживали «Легию». Причем им было абсолютно все равно, что происходит на поле. Запомнился эпизод, когда гости атаковали около минуты, но голос варшавских фанатов за это время не стал тише. Вот какой была атмосфера во время матча.

Впрочем, о низком уровне футбола по дороге на стадион никто не думает. В километре от арены было ощущение, что ты попал на матч европейской топ-лиги. Поляки продумали все до мелочей. Неорганизованную торговлю на подходе к арене вы запросто увидите и в Испании с Германией. Журналисты из Азии – частые гости на матчах топ-лиг. В Варшаву в воскресенье они тоже приехали – и прямо с чемоданом пошли на стадион. К слову, в ложе прессы мало кому было интересно количество единоборств, в которые вступал условный Мирослав Радович: журналисты в основном снимали перфомансы и нереально крутую атмосферу. При этом со стороны клуба подход максимально серьезный. В одном из предыдущих видео вы могли заметить на газоне камеру-беспилотник, на телевидении все обсуждалось в студии. Составы на матч, которые выдавали журналистам, оформлены на высшем уровне: с одной стороны – постер, с другой – список игроков с расстановкой.

Для сравнения, вот в такой форме журналистам выдают составы на матч второй и третьей команды чемпионата Беларуси («Шахтер» – «Динамо-Минск»).

Почему при сопоставимом уровне игры наши чемпионаты разделяет такая пропасть? С помощью польских журналистов получилось выделить две причины.

Во-первых, у соседей высокий интерес к футболу. Сформировался он давно: еще в далекие 1970-е средняя посещаемость чемпионата была 13-15 тысяч зрителей. Для поляков быть патриотом своего города означает болеть за местный футбольный клуб. Иного просто не дано – именно поэтому «Гурник» из 170-тысячного Забже в прошлом году собирал по 10 тысяч зрителей, выступая в Д2. Болельщики не покинули «Лодзь» (представляет город с населением 700 тысяч человек) даже в Д3 – в этом сезоне посещаемость команды больше 4 тысяч человек.

Во-вторых, в Польше знают, как сделать из футбола бизнес. Рекламные щиты у кромки поля стоят в два ряда. Free wifi для болельщиков называется «Fortuna Wi-fi» (в честь букмекерской компании, являющейся партнером клуба). Продана даже реклама по периметру технической зоны!

Популярность польского футбола позволяет ему быть интересным бизнесу. Но и сами клубы не спят, поддерживая этот интерес. Во многих варшавских магазинах одежды, спорттоваров и даже книг вы найдете что-нибудь с логотипом «Легии». Клуб активничает в интернете и проводит мероприятия для детей. Например, перед матчем с «Лехом» в пресс-центре стадиона вратари «Легии» общались с маленькими детьми из клубной школы. Ребята задавали вопросы – футболисты на них отвечали.

Поддерживать такой интерес к клубу непросто. Более 20 сотрудников реализуют маркетинг «Легии». Пять человек ведут многочисленные разделы сайта legia.com, с клубом также сотрудничают два фотографа, три пишущих журналиста (их тексты на платной основе размещаются в СМИ), два SMMщика, два графических дизайнера, три ивент-менеджера. Еще пять человек отвечают за продажи спонсорских и партнерских пакетов бизнесу.

Со стороны легко заметить и третью причину. Во многих польских городах есть нормальные стадионы – некоторые были построены или реконструированы к Евро-2012, другие без повода.

И еще один аспект – телеправа. В текущем сезоне Экстракласса заработает 158 млн злотых (46,3 млн долларов). В ближайшие годы сумма контракта может вырасти до 300 млн злотых (почти 90 млн долларов).

Впрочем, в сезоне-2018 белорусский телеканал «Минск-ТВ» впервые будет транслировать высшую лигу за деньги. К сожалению, мы пока только начинаем путь, который соседи прошли десятки лет назад.

Антон Рогач, «Трибуна»