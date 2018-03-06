Навальный: Окна домов, выходящие на «дворец Шувалова», замурованы 5 6.03.2018, 18:47

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Алексей Навальный

Первый вице-премьера РФ решил спрятать от посторонних глаз свои шикарные владения.

Окна элитных домов, которые выходят на шикарный дворец, принадлежащий, по утверждениям Фонда борьбы с коррупцией, семье первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, замурованы. Такое неожиданное открытие сделали представители команды российского оппозиционера Алексея Навального в ходе испытания беспилотного летательного аппарата с камерой, передает znak.com.

На видео, полученном с дрона, видно, что окна многоэтажек, находящихся в непосредственной близости буквально замурованы. Другая же часть окон отделена специальной бетонной конструкцией, закрывающей шикарную недвижимость от глаз жильцов.

В статье-презентации, посвященной проекту домов без окон, обнаружилось, что перед проектировщиками изначально ставилась задача не допустить выхода окон на южную сторону «по соображениям безопасности».

«Чтобы избежать видов на частное землевладение, расположенное с юго-восточной стороны, часть квартир в корпусе 1 запланирована односторонними, а корпус 6 сориентирован торцом на юго-восток», — говорит Навальный.

Огромный дом, о котором идет речь, уже был предметом расследования ФБК. Он расположен в поселке Заречье (рядом со Сколково). Это территория бывшей советской госдачи. Площадь – 7,5 гектара. Площадь дворца – более 4 тыс. квадратных метров. «Сколько стоит вся эта усадьба, даже страшно предположить. Мы думаем, что как минимум 8-10 млрд рублей».