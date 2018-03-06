Поход пенсионерки в ТЦ «Столица» закончился конфликтом 12 6.03.2018, 19:11

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Жительница столицы оплатила покупку, после чего ей позвонили из магазина и потребовали 100 рублей.

Все случилось в одном из обувных магазинов торгового центра «Столица» две недели назад. Могилевчанка приехала в Минск к родственникам и решила купить себе несколько пар хорошей обуви, даже ноутбук ради этого продала. Расплатившись, она уехала в родной город, но не успела зайти домой, как ей позвонили из магазина. «Сначала мне сказали, что я должна 50 рублей, а потом перезвонили и назвали сумму в 100», — говорит «Онлайнеру» покупательница.

— День тогда у меня был суматошный. Я ночевала у мамы и сестры, спала плохо, чувствовала себя не очень хорошо, — говорит Раиса Ивановна. — Я пенсионерка, у меня болят ноги, поэтому перед отъездом я решила зайти в магазин немецкой обуви, что в торговом центре «Столица», недалеко от вокзала, так как там были скидки. Времени у меня было немного, поэтому сестра пошла менять деньги в обменник, а я примеряла обувь. Все было как-то очень быстро, я спешила на маршрутку. Отсчитала быстренько деньги, кассир выдала мне чек, и я ушла.

Фото носит иллюстративный характер

Уже по дороге домой Раиса Ивановна обнаружила лишние 50 рублей. Подумала, что мама или сестра ей сунули деньги. Даже позвонила и отругала родных, но те клялись, что никаких денег ей тайком не клали.

— Я в недоумении, откуда у меня эта лишняя купюра, так и добралась домой, — говорит женщина. — Тут мне позвонила кассир из магазина (номер мой был, так как я заполнила какую-то там анкету). Она сказала, что я недоплатила деньги за обувь, и назвала сумму как раз 50 рублей. Я, конечно, готова была вернуть. Говорю, что могу в следующий раз быть в Минске и отдать или же как-то передать. Они продиктовали номер карточки и попросили перечислить кассиру. Поскольку банки уже не работали у нас, я решила сделать это завтра. Но раздался еще один звонок. Это была снова кассир. Она сказала, что деньги нужно вернуть сегодня, и уже назвала сумму в 100 рублей. Я в шоке была, как это так, мы же говорили про 50 рублей. Они даже какое-то видео прислали с камер. Пригрозили мне прокуратурой и сказали, чтобы сегодня вернула деньги. Я настаивала на своем: вы мне назвали сумму в 50 рублей, ее я и верну. Тем более что никаких других лишних денег я не находила.

Фото носит иллюстративный характер

Раиса Ивановна разволновалась. Она позвонила родственникам и попросила вернуть долг в магазин. Вечером кассиры приехали к ее сестре и маме на такси и забрали деньги. Как потом узнала пенсионерка, родные взяли взаймы деньги и решили отдать 100 рублей, чтобы она не переживала.

— Я до сих пор не могу успокоиться, как же так, неужели меня обманули? — расстраивается женщина. — Я никогда чужого не брала, да и не нужно мне ничего чужого.

Магазин: «На видео четко видно, как покупательница кладет две купюры по 50 рублей и шесть купюр по 20 рублей, что меньше нужной суммы на 100 рублей»

В магазине говорят, что отсмотрели записи видеокамер и четко видели, как покупательница недоплатила именно 100 рублей, а не 50.

— Мы проверили кассу и увидели, что у нас недостача, стали разбираться и смотреть записи видеокамер, — говорят в магазине. — Увидели, как покупательница кладет две купюры по 50 рублей и шесть купюр по 20 рублей. Остальные деньги она берет и складывает в паспорт. За покупку одна была должна нам отдать 320 рублей, а отдала 220. Мы связались с покупательницей, извинились и мягко объяснили ситуацию. Сказали, что вышла ошибка и она недоплатила 100 рублей. Для подтверждения бросили ей в Viber видео, на котором видно, какие купюры и сколько она положила. Мы даже и не думали, что после просмотра видео у покупательницы возникнут вопросы, сомнения или обиды. Мы все очень распереживались и рассчитывали на понимание клиентки. К счастью, ситуация решилась, ее родственники деньги вернули. Конечно, есть вопросы к кассиру, которая оформляла покупку, это очень неприятная для нас ситуация, конечно. Но все мы люди, все ошибаемся.

Фото носит иллюстративный характер

Юрист: «Магазину еще нужно доказать, что покупательница недоплатила именно 100 рублей»

Ситуация Раисы Ивановны вызывает вопрос, а чья вина в том, что в кассу не попали злополучные 100 рублей? Мы попытались разобраться с адвокатом Сергеем Зикрацким.

— Порядок приема наличных денег регулируется специальными Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, — говорит он. — В частности, в п. 36 установлено: «Кассир или иной работник продавца при приеме наличных денежных средств называют покупателю сумму покупки, сумму денег, полученную от покупателя, кладут эти деньги отдельно на видное для покупателя место, выбивают кассовый чек, называют покупателю выдаваемую сумму сдачи и вручают ее вместе с кассовым чеком. После этого указанные работники продавца помещают полученные от покупателя наличные денежные средства в ящик для денег кассового оборудования или иное место аналогичного назначения, определенное эксплуатационной документацией на кассовое оборудование. Правильность расчета за приобретаемые товары, продукцию общественного питания покупатель проверяет на месте его проведения. При возникновении спора об ошибке в выдаче сдачи покупатель имеет право потребовать от продавца проведения сверки показаний контрольной ленты кассового оборудования с фактической суммой наличных денежных средств в ящике для денег кассового оборудования или ином месте аналогичного назначения, определенном эксплуатационной документацией на кассовое оборудование».

Фото носит иллюстративный характер

Этим положением предусмотрена обязанность только покупателя проверять правильность расчетов на месте. Для кассира такой обязанности нет, но это скорее должно рассматриваться как презумпция того, что кассир согласился с правильностью расчета. Теоретически магазин может предъявить требование о взыскании задолженности за покупку, если на самом деле покупатель не рассчитался полностью за товар.

В этом случае магазину придется доказывать, что покупатель недоплатила именно 100 рублей. В случае подачи такого иска суд будет оценивать все представленные сторонами доказательства в совокупности: не только записи камер видеонаблюдения, но и показания покупательницы и кассира. Также суду необходимо будет дать оценку соблюдения кассиром п. 36 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.