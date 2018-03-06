Над Донецком с БПЛА разбросали листовки в честь годовщины митинга «За единую Украину» 6.03.2018, 19:18

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Украинская армия разбросала при помощи беспилотника листовки над оккупированным Донецком.

Также эти листовки были расклеены на улицах оккупированного города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил советник министра информполитики Украины Дмитрий Ткаченко.

Он напомнил, что 4 года назад 4, 5, 13 марта 2014 года прошли первые проукраинские митинги в Донецке "За единую Украину".

"5 марта нас вышло до 10 000 человек", - рассказал он.

В честь этих событий активисты изготовили специальные листовки, которые представляют из себя фото с митинга в Донецке "За единую Украину" в марте 2014 года с надписью: "10 тысяч смелых ради 45 миллионов единых".

По его словам, эти листовки при помощи беспилотника были разбросаны над оккупированным Донецком.

"Наша армия при поддержке общественности поздравила жителей Донецка с 4 годовщиной гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации", - отметил Ткаченко.

Кроме того, данные листовки были расклеены на улицах оккупированного Донецка, в том числе, на центральной площади Ленина.