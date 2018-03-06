Мнение пяти самых успешных бизнесменов мира о биткоине 3 6.03.2018, 19:25

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Том Ли

Кто-то считает его инструментом будущего, а кто-то говорит о пузыре, который вот-вот лопнет.

Биткоин — первая и самая дорогая криптовалюта. При этом он еще недостаточно стабилен и крайне волатилен. Мнения относительно перспектив биткоина существуют самые разнообразные. Кто-то считает его инструментом будущего, а кто-то кричит о пузыре, который вот-вот лопнет. Давайте же выслушаем мнения пяти самых успешных лидеров финансового мира, пишет altcoin.info.

Билл Гейтс

Американский предприниматель и общественный деятель, основатель компании Microsoft и богатейший человек планеты считает, что биткоин:

«Это грандиозный технический прорыв, однако доминирующую роль в нем будут играть правительства. Биткоин интересен своей дешевизной. Он превосходит классические валюты, обеспечивая гибкость и удобство транзакций, особенно крупных».

Уоррен Баффет

Легендарный предприниматель, самый влиятельный инвестор в мире, Уоррен Баффет предупредил общественность о том, что владельцы биткоинов могут пострадать от этой тенденции и что им стоит подготовится к краху криптовалют:

«Держитесь от него подальше, это просто мираж. Биткоин — эффективный и анонимный способ перевода денег. Но банковские чеки тоже позволяют перемещать деньги. Разве они стоят несколько тысяч долларов? А денежные переводы? С их помощью тоже можно пересылать деньги. Многие пользуются этим. Я надеюсь, что Биткоин улучшит этот процесс, сделает его более удобным. Однако этого можно добиться разными способами. На мой взгляд, идея о том, что Биткоин обладает значительной внутренней стоимостью, лишена всякого смысла».

Ричард Брэнсон

Британский бизнесмен и инвестор, основатель корпорации Virgin Group, объединяющей более 400 компаний, занимает седьмое место в списке самых богатых людей Британии. Его капитал оценивается в 4,9 миллиарда долларов. Вот что Ричард думает о биткоине:

«Возникла огромная новая отрасль, и многие заработали на Биткоине целые состояния. И если Вы — один из них, я бы на Вашем месте потратил биткоина на постройку космического корабля».

Стив Возняк

Стив Возняк, американский изобретатель и программист, который вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном создал компанию Apple Inc., продал все свои биткоины:

«Я не хочу быть одним из тех, кто постоянно смотрит на цифры. Тогда я просто экспериментировал, пытаясь понять, как покупать и продавать эти штуки. Меня не волновало, что я теряю много денег, однако в итоге я остался в выигрыше. Мое счастье отчасти заключается в том, чтобы не беспокоиться, поэтому я продал биткоины. Просто избавился от них».

Том Ли

Аналитик с Уолл-стрит и сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли стал ещё более позитивен в прогнозах, предсказывая, что в 2018 году стоимость биткоина достигнет отметки в $ 25 тысяч.

Ранее эксперт предполагал, что биткоин достигнет цены $ 25 тысяч только к 2022 году, однако, теперь он ожидает, что это произойдет уже к концу 2018. В 2022 году же Том Ли предрекает Биткоину $125 тысяч.

Поэтому Ли посоветовал «агрессивно» закупать Биткоин прежде, чем он снова начнёт расти:

«Мы ожидаем, что основной минимум биткоина составит $9000, и будем агрессивно покупать его на этом уровне. Эти $9000 станут самой лучшей возможностью для покупки в 2018 году»