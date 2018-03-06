закрыть
7 марта 2018, среда, 0:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018 в РФ из-за Скрипаля

4
  • 6.03.2018, 19:43
  • 2,958

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери ему трудно представить английскую сборную по футболу, которая как ни в чем не бывало выступает на чемпионате мира 2018 года в России.

«После такого мне сложно представить, что Великобритания будет обычным образом представлена на чемпионате мира в России», – приводит слова Джонсона «Спорт-Экспресс» со ссылкой на английское издание Mirror.

Напомним, в воскресенье Скрипаль вместе с дочерью был обнаружен в торговом центре в Солсбери без сознания. Сейчас они находятся в критическом состоянии в больнице.


популярное за неделю

Мнение

80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель
Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип
С кем воюем, дядя?
С кем воюем, дядя? Виктор Шендерович