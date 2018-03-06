Сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018 в РФ из-за Скрипаля 4 6.03.2018, 19:43

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Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери ему трудно представить английскую сборную по футболу, которая как ни в чем не бывало выступает на чемпионате мира 2018 года в России.

«После такого мне сложно представить, что Великобритания будет обычным образом представлена на чемпионате мира в России», – приводит слова Джонсона «Спорт-Экспресс» со ссылкой на английское издание Mirror.

Напомним, в воскресенье Скрипаль вместе с дочерью был обнаружен в торговом центре в Солсбери без сознания. Сейчас они находятся в критическом состоянии в больнице.