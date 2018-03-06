Лучшая пианистка Беларуси: Один концерт дает больше, чем зарплата учителя 1 6.03.2018, 20:01

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Даша Мороз

Даша Мороз рассказала, есть ли у классических музыкантов возможность хорошо зарабатывать.

Классическую музыку учат любить и знать всех. Но потом что в основном звучит в наушниках и из колонок ежедневно? И сколько раз в год мы бываем в филармонии или в музыкальных театрах?

Одна из ведущих пианисток Беларуси, лауреат десятков международных конкурсов Даша Мороз ответила на ряд вопросов в интервью «Белсату»: