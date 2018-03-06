закрыть
7 марта 2018, среда, 0:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лучшая пианистка Беларуси: Один концерт дает больше, чем зарплата учителя

1
  • 6.03.2018, 20:01
  • 1,586
Даша Мороз

Даша Мороз рассказала, есть ли у классических музыкантов возможность хорошо зарабатывать.

Классическую музыку учат любить и знать всех. Но потом что в основном звучит в наушниках и из колонок ежедневно? И сколько раз в год мы бываем в филармонии или в музыкальных театрах?

Одна из ведущих пианисток Беларуси, лауреат десятков международных конкурсов Даша Мороз ответила на ряд вопросов в интервью «Белсату»:


популярное за неделю

Мнение

80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель
Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип
С кем воюем, дядя?
С кем воюем, дядя? Виктор Шендерович