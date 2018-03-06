На минском складе разбили емкость с диметилсульфатом 2 6.03.2018, 20:21

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Один человек госпитализирован, трое обратились к врачу.

Вчера, 5 марта, с токсичным отравлением в БСМП обратился работник логистической компании в микрорайоне Уручье, однако причин отравления выявлено не было. Сегодня же от работы были освобождены еще трое сотрудников организации, которые с аллергическим кератоконъюнктивитом самостоятельно обратились в лечебное учреждение, однако госпитализация им не потребовалась. Как выяснилось позже, причиной отравления стала разбитая бутылка с токсичной жидкостью.

Как сообщил Onliner.by официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий, сегодня днем в МЧС поступило сообщение от логистической компании о наличии резкого запаха из транспортного контейнера со сборным грузом по ул. Липковской. По прибытии к месту вызова выяснилось, что при разгрузке посылки с диметилсульфатом (диметиловый эфир серной кислоты) была повреждена одна стеклянная емкость объемом 0,7 литра. Работниками Республиканского отряда специального назначения МЧС проводились работы по сбору и дальнейшей утилизации пролитой жидкости, упаковки и разбитой тары.

Угрозы другим работникам предприятия, людям в соседних строениях нет.